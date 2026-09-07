Μυτιλήνη: Φωτιά στα Πηγαδάκια – Μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε στην περιοχή Πηγαδάκια Κάτω Τρίτους στη Μυτιλήνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί προς κατοικημένες ζώνες.

Οι φλόγες καίνε έκταση με καλάμια και χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά κινείται προς την πλευρά της θάλασσας, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Θεράποντα. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν σπίτια, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή είναι κατοικημένη και οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Πηγή: newsbomb.gr