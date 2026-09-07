«Καθαρό φάουλ στον Κάνγκουα πριν την φάση του Εντιαγέ» λένε στον Παναθηναϊκό (vid)

Από τον Παναθηναϊκό ξεκαθάρισαν πως πριν την φάση που ζητάει πέναλτι στον Εντιαγέ ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί καθαρό φάουλ στον Κάνγκουα.

Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την διαιτησία στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας πως έπρεπε να υποδειχθεί πέναλτι για μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ.

Από πλευράς «Τριφυλλιού» πάντως ξεκαθαρίζεται ότι στην αρχή της συγκεκριμένης φάσης, πριν η μπάλα καταλήξει στον επιθετικό του ΠΑΟΚ, έχει προηγηθεί καθαρό φάουλ πάνω στον Κάνγκουα, το οποίο δεν υποδείχθηκε ποτέ.

Επομένως δεν θα έπρεπε καν να φτάσουμε στην «μονομαχία» των δύο ποδοσφαιριστών μέσα στην περιοχή του «Τριφυλλιού» και κανονικά όλη η φάση θα είχε ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, με φάουλ υπέρ των «πράσινων», οι οποίοι θα είχαν έτσι την μπάλα στην κατοχή τους.

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