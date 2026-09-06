Στα προημιτελικά με... άγριες διαθέσεις Αλκαράθ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Τόμι Πολ και έκανε ακόμα βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου του στη Νέα Υόρκη!

Εντυπωσιακός ο 23χρονος Ισπανός, «ισοπέδωσε» τον 29χρονο Αμερικανό (Νο.21) με 6-4, 6-3, 6-4 και πέρασε στα προημιτελικά του US Open για πέμπτη φορά στην καριέρα του.

Ο επόμενος αντίπαλός του, μάλιστα, θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα μονομαχήσουν στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9).

Ο Καρλίτος επέστρεψε στη δράση μετά από απουσία 4.5 μηνών λόγω τραυματισμού και είναι ολοένα και καλύτερος! Με Γιάνικ Σίνερ και Νόβακ Τζόκοιβτς εκτός διοργάνωσης, ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και αν τα καταφέρει θα φτάσει από τώρα στους οκτώ major τίτλους!

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος έχει αντιμετωπίσει τον Αλκαράθ έξι φορές στην καριέρα του και έχει γνωρίσει ισάριθμες ήττες.