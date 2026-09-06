Αϊζάια Τόμας: «Θέλω να παίξω μία σεζόν στην Ευρώπη - Θα ήμουν ο καλύτερος γκαρντ» (pic)

Ο Αϊζάια Τόμας μπορεί να είναι πλέον σκάουτερ στους Μπόστον Σέλτικς, ωστόσο θέλει να αγωνιστεί για μία σεζόν στην Ευρώπη. Μάλιστα, θεωρεί πως θα ήταν ο κορυφαίος γκαρντ.

Ο Αϊζάια Τόμας πριν από μερικούς μήνες επέστρεψε στους Μπόστον Σέλτικς. Όχι ως παίκτης αλλά ως σκάουτερ! Ωστόσο, ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο 37χρονος γκαρντ προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και έγραψε πως θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη για τουλάχιστον μία σεζόν, ώστε να κάνει… όργια.

«Θέλω να παίξω μπάσκετ στην Ευρώπη για ένα χρόνο! Θέλω αυτή την εμπειρία! Και να… μαγειρέψω τους τύπους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού» ήταν η ανάρτηση.

Μάλιστα, αργότερα απάντησε σε έναν οπαδό και του έγραψε: «Δεν θέλω να σκοράρω πλέον. Είναι βαρετό. Θα ήμουν ο καλύτερος πόιντ γκαρντ εκεί. Τόσο απλά».

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν είχε γράψει πως σκεφτόταν να αγωνιστεί στην Euroleague, ενώ είχε πει και τα καλύτερα για το «σπίτι» του Παναθηναϊκού AKTOR, το «T-Center».

I want to hoop overseas for a year!!! I want that experience! And to cook them boys over that water 😂 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 6, 2026