Αϊζάια Τόμας: «Σκέφτομαι να πάω στην Euroleague - Θέλω απλώς να παίξω μπάσκετ»

Ο Αϊζάια Τόμας... άναψε φωτιές καθώς σε ανάρτησή του έγραψε πως σκέφτεται να αγωνιστεί στην Euroleague.

Πολλοί παίκτες από το ΝΒΑ έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Euroleague και μερικοί όπως οι Κέντρικ Ναν, Εβάν Φουρνιέ και Λόνι Ουόκερ κάνουν την διαφορά με τις εμφανίσεις τους.

Σε αυτή τη λίστα, μπορεί να προστεθεί ακόμη ένας. Πιο συγκεκριμένα, ο Αϊζάια Τόμας σε ανάρτησή του στο Χ τόνισε πως σκέφτεται το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε ομάδα της Euroleague. «Σκέφτομαι να πάω στην Euroleague. Θέλω απλώς να παίξω μπάσκετ» έγραψε στο post του.

Θυμίζουμε πως ο Τόμας είχε μιλήσει στο «CLUB1908» και είχε πει τα καλύτερα για το «Telekom Center Athens», το glass floor αλλά και την ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστικά είχε δηλώσει κιόλας: «Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να παίξω εδώ κάποια μέρα».