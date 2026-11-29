Οι «κόκκινοι διάβολοι», μετά την ήττα από την Λίβερπουλ με 4-0, ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ και από την Μπρέντφορντ, καταγράφοντας ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε να εμφανιστεί από το 1963.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 63 ολόκληρα χρόνια, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάνει διαδοχικά ματς δεχόμενη τέσσερα γκολ, προσθέτοντας ακόμη μια αρνητική επίδοση την φετινή σεζόν.
4 - Manchester United have lost successive league games by at least four goals for the first time since Boxing Day 1963. Slump. https://t.co/l8pRIPkLCE— OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2026