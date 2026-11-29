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Ο κατήφορος δεν έχει τέλος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βρίσκεται κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League και καταγράφει συνεχώς αρνητικά ρεκόρ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μετά την ήττα από την Λίβερπουλ με 4-0, ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ και από την Μπρέντφορντ, καταγράφοντας ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε να εμφανιστεί από το 1963.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 63 ολόκληρα χρόνια, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάνει διαδοχικά ματς δεχόμενη τέσσερα γκολ, προσθέτοντας ακόμη μια αρνητική επίδοση την φετινή σεζόν.