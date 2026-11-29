«Η Athletic Club καταδικάζει απερίφραστα τις ρατσιστικές προσβολές που απευθύνθηκαν από την εξέδρα προς τους ποδοσφαιριστές μας κατά τη διάρκεια του Μάλαγα-Αθλέτικ.

Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία που θέλουμε. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης», αναφέρει η ανακοίνωση των Βάσκων.



⛔️ El Athletic Club condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el #MálagaAthletic desde la grada hacia nuestros jugadores, tal y como han mostrado en @eitbkirolak No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. ✋🏿Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación.