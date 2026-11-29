Ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, χαρακτήρισε δίκαιο το ισόπαλο 2-2 με την Κηφισιά, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Σεμπάστιαν Λέτο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:



Για την σχέση του με τον Λέτο: «Μιλάμε όλες τις γλώσσες! Μπορούμε να συνεννοηθούμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ο Σεμπάστιαν είναι ένας πολύ καλός φίλος και ένα εξαιρετικό παιδί. Του εύχομαι τα καλύτερα. Εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αποδεικνύει ότι είναι και ένας πολύ καλός προπονητής.

Η δουλειά του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι εξαιρετική και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλο μέλλον. Έχει το όνομα, αλλά το σημαντικό είναι ότι διαθέτει και το ταλέντο. Πολύ λίγες φορές συναντάς προπονητές που έχουν και τα δύο».



Πως είδε το παιχνίδι: «Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ματς πήγε κατά 80% όπως το είχαμε σχεδιάσει. Θέλαμε να μείνουμε στο μεσαίο μπλοκ και αρκετές φορές στο χαμηλό μπλοκ, προσπαθώντας να χτυπήσουμε στο επιθετικό transition, δηλαδή στις μεταβάσεις.

Αυτό λειτούργησε, καθώς πετύχαμε γκολ με αυτόν τον τρόπο και δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες. Βέβαια, η ομάδα της Κηφισιάς μάς έβαλε πάρα πολύ δύσκολα. Έχει πολύ καλό positioning, εξαιρετικές τοποθετήσεις, καλούς χειριστές της μπάλας και πολύ καλή κυκλοφορία. Κάθε φορά, μάλιστα, κατάφερνε να απαντήσει με ένα γκολ.



Αν ήμασταν λίγο καλύτεροι και εμείς στις τοποθετήσεις μας, ώστε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα και να επιτεθούμε με μεγαλύτερες αξιώσεις, εφαρμόζοντας κάποια πράγματα που έχουμε δουλέψει, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Ωστόσο, θα έλεγα ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Έγινε ένα καλό παιχνίδι, σημειώθηκαν τέσσερα γκολ και η Κηφισιά απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Από την πλευρά μας, είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να χτίζει την εικόνα της παιχνίδι με το παιχνίδι».



Για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι αντίπαλοι ίδιου επιπέδου για τη συλλογή βαθμών: «Έχουμε μπροστά μας παιχνίδια που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να διεκδικήσουμε την παραμονή μας μέσα από τα play off, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Χρειάζεται να δουλέψουμε ποιοτικά και με το ανάλογο πάθος, ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτές τις αναμετρήσεις».

