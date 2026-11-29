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H Παλμέιρας επέστρεψε στην κορυφή του λατινικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το τρίτο Copa Libertadores την τελευταία εξαετία και τέταρτο συνολικά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, επικράτησε στον τελικό της Εστουντιάντες με 1-0 και μετά την λήξη ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους νέους πρωταθλητές της Λατινικής Αμερικής.

Η τελετή ξεκίνησε με την καθιερωμένη απονομή των μεταλλίων, παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον αρχηγό της Παλμέιρα, Γκουστάβο Γκόμεζ να παραλαμβάνει στη συνέχεια το τρόπαιο.

Ο Παραγουανός αμυντικός, ύψωσε το Copa Libertadores στον ουρανό του Μοντεβιδέο και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπαίου.