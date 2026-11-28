Στη Γερμανία κάτι αλλάζει και δύο Έλληνες ενδέχεται να γίνουν πρωταγωνιστές μιας ιστορικής ανατροπής. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Στο Ντόρτμουντ έχουν κάθε λόγο να κάνουν όνειρα. Στην Ελλάδα έχουμε έναν παραπάνω, αφού η ενδεχόμενη κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος από την Μπορούσια θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι πρωτόγνωρο για το ποδόσφαιρό μας: δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Bundesliga την ίδια σεζόν. Από το 2004 και τον Άγγελο Χαριστέα με τη Βέρντερ Βρέμης έχουμε να ζήσουμε τη χαρά ενός ελληνικού πρωταθλήματος στη Γερμανία.

Βεβαίως, όσοι παρακολουθούν την Ντόρτμουντ γνωρίζουν καλά πόσο επικίνδυνο είναι να ανοίγουν σαμπάνιες πρόωρα. Τον Μάιο του 2023 η Μπορούσια χρειαζόταν μια νίκη στο γήπεδό της απέναντι στη Μάιντς για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Έφερε 2-2 και παρέδωσε τη σαλατιέρα στην Μπάγερν. Τρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, οι συνθήκες μοιάζουν ευνοϊκές για την ομάδα του Νίκο Κόβατς, την οποία βρίσκουμε στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από δέκα αγωνιστικές, αήττητη και στο +2 από τους Βαυαρούς.

Πέρυσι, στο αντίστοιχο σημείο της σεζόν, βρισκόταν ήδη επτά βαθμούς πίσω τους. Φέτος πήγε στο Μόναχο, βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και έφυγε με το 2-2, ισοφαρίζοντας στο 89ο λεπτό. Κάτι έχει αλλάξει στη Βεστφαλία.

Η άμυνα που δίνει πρωταθλήματα

Η φετινή Ντόρτμουντ έχει μάθει να ζει με το 1-0. Πέντε από τις επτά νίκες της έχουν έρθει με διαφορά ενός γκολ, ενώ σε δέκα αγωνιστικές έχει δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις επτά φορές. Μεγάλο μερίδιο αυτής της επιτυχίας πιστώνεται στον Γκρέγκορ Κόμπελ, ο οποίος έχει κρατήσει το μηδέν σε έξι παιχνίδια και αποκρούει το 81% των προσπαθειών προς την εστία του, όταν η καλύτερη επίδοσή του σε ολοκληρωμένη σεζόν στην Bundesliga ήταν το 73%.

Από τα 17 γκολ της Ντόρτμουντ, τα 14 έχουν σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο και τα οκτώ από το 80ό λεπτό και μετά.

Πόσο μακριά μπορεί να την πάει αυτή η άμυνα; Η ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος προσφέρει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μόλις 11 ομάδες έχουν ολοκληρώσει σεζόν με παθητικό 24 ή λιγότερων τερμάτων και οι εννέα εξ αυτών στέφθηκαν πρωταθλήτριες. Με τον σημερινό ρυθμό της, η Ντόρτμουντ θα τελείωνε το πρωτάθλημα με περίπου 24 γκολ παθητικό.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα του Κόβατς βρίσκει λύσεις όσο περνάει η ώρα. Από τα 17 γκολ της, τα 14 έχουν σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο και τα οκτώ από το 80ό λεπτό και μετά. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει αποκτήσει την ικανότητα να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν το παιχνίδι δεν της βγαίνει.

Γίνεται πρωταθλητισμός με τόσα λίγα γκολ;

Σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι εύλογες επιφυλάξεις για τις προοπτικές της Μπορούσια. Επτά ομάδες του πρωταθλήματος έχουν σκοράρει περισσότερο από την πρωτοπόρο, η οποία παρουσιάζει περιορισμένη παραγωγή ευκαιριών, όπως αποτυπώνεται και στα αναμενόμενα γκολ (xG). Ο Σερού Γκιρασί έχει πετύχει μόλις τρία τέρματα και κανένας ποδοσφαιριστής της ομάδας δεν βρίσκεται μεταξύ των 30 κορυφαίων της Bundesliga στη δημιουργία ευκαιριών.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπάγερν έχει ήδη 30 γκολ σε δέκα παιχνίδια και, βάσει των ευκαιριών που έχει δημιουργήσει, θα μπορούσε να έχει σκοράρει ακόμη περισσότερο.

Αντίστοιχα, στην άμυνα, η Ντόρτμουντ έχει δεχθεί αισθητά λιγότερα γκολ από όσα υποδεικνύει ο δείκτης των αναμενόμενων γκολ κατά (xGA). Η ποιότητα των ευκαιριών που έχουν δημιουργήσει οι αντίπαλοί της θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σημαντικά μεγαλύτερο παθητικό. Ο Κόμπελ κάνει τη διαφορά, αλλά δύσκολα μπορείς να στηρίξεις μια ολόκληρη εκστρατεία πρωταθλητισμού στην υπέρβαση του τερματοφύλακά σου. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν περισσότερα γκολ και από τους παίκτες μπροστά του.

Η Μπάγερν χωρίς τον Κέιν

Για να επιστρέψει η Ντόρτμουντ στην κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου έπειτα από 15 χρόνια, θα βοηθούσε σημαντικά μια σεζόν της Μπάγερν κάτω από τα συνήθη στάνταρ της. Και στο Μόναχο, αυτή την περίοδο, το ιατρικό δελτίο παρουσιάζει σχεδόν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ενδεκάδα.

Οι Λουίς Ντίας, Σερζ Γκνάμπρι, Μάνουελ Νόιερ, Αλφόνσο Ντέιβις, Ισμαέλ Σαϊμπάρι και Μίκαελ Ολίσε έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, ενώ ο Τζαμάλ Μουσιάλα συνεχίζει την περιπέτεια της αποκατάστασής του. Το μεγάλο πλήγμα, όμως, ακούει στο όνομα Χάρι Κέιν.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλο, την οποία υπέστη στο 1-1 με την Κολωνία, και αναμένεται να μείνει για μήνες εκτός δράσης. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με 156 γκολ σε 163 συμμετοχές την τελευταία τετραετία, ο οποίος έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στη δημιουργική λειτουργία της Μπάγερν. Ο Βενσάν Κομπανί καλείται να αναπληρώσει πολλά περισσότερα από τα γκολ ενός σέντερ φορ.

Προβλήματα έχει φυσικά και η Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας, μετά την επέμβαση στον πρόσθιο χιαστό τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης οι Εμρέ Τσαν, Γκονσάλο Ινάσιο και Τζάστιν Λέρμα. Συγκριτικά με την κατάσταση στο Μόναχο, πάντως, ο Κόβατς έχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών.

Η Φράιμπουργκ, προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, έχει όσους βαθμούς και η Μπάγερν, περισσότερες νίκες από τους Βαυαρούς και καλύτερη επίθεση από την Ντόρτμουντ.

Οι παράγοντες… Χ

Θα ήταν λάθος να αντιμετωπίσουμε τη φετινή Bundesliga ως μια υπόθεση για δύο. Εδώ και 17 χρόνια, από τη σεζόν 2009-10, είχαμε να δούμε τέσσερις ομάδες σε απόσταση μόλις τριών βαθμών έπειτα από δέκα αγωνιστικές.

Η Φράιμπουργκ, προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, έχει όσους βαθμούς και η Μπάγερν, περισσότερες νίκες από τους Βαυαρούς και καλύτερη επίθεση από την Ντόρτμουντ. Έναν βαθμό πίσω της βρίσκεται η Λειψία, η οποία διαθέτει την παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος με 32 γκολ, σχεδόν διπλάσια από εκείνα της Μπορούσια. Και λίγο παραδίπλα βρίσκεται η Λεβερκούζεν, στο -5 από την κορυφή.

Η βαθμολογία της Bundesliga μετά τη 10η αγωνιστική

Ομάδα Ν Ι Η Γκολ Βαθμοί 1. Ντόρτμουντ 7 3 0 17-7 24 2. Μπάγερν 6 4 0 30-10 22 3. Φράιμπουργκ 7 1 2 21-10 22 4. Λειψία 7 0 3 32-14 21 5. Λεβερκούζεν 6 1 3 24-17 19

Από την αρχή της σεζόν έχουν ήδη περάσει τέσσερις διαφορετικές ομάδες από την κορυφή της βαθμολογίας, ενώ υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορική λεπτομέρεια: το 2009-10 καμία από τις τέσσερις πρώτες ομάδες της 10ης αγωνιστικής δεν κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα. Το πήρε η τότε πέμπτη Μπάγερν του Λουίς φαν Χάαλ!

Ο δύσκολος Δεκέμβριος της Ντόρτμουντ

Το τρέχων Σαββατοκύριακο μπορεί να ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα. Σήμερα Σάββατο η Μπάγερν δοκιμάζεται στο Αμβούργο, ενώ αύριο Κυριακή τέσσερις από τις πέντε πρώτες ομάδες συγκρούονται μεταξύ τους. Η Φράιμπουργκ υποδέχεται τη Λειψία και η Ντόρτμουντ τη Λεβερκούζεν, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στις πιθανές επιλογές του Κόβατς για τη βασική ενδεκάδα.

Το στοίχημα της Ντόρτμουντ: Όσο η Μπάγερν θα προσπαθεί να ζει χωρίς τον Κέιν, η Μπορούσια πρέπει να μαζεύει βαθμούς, να βάλει πίεση στους Βαυαρούς και να αποφύγει μια μάχη σώμα με σώμα τις τελευταίες αγωνιστικές

Το πρόγραμμα μέχρι τη χειμερινή διακοπή μοιάζει σαφώς δυσκολότερο για την πρωτοπόρο, η οποία έχει να διαχειριστεί δύο αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της, αλλά και το μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ με τη Σάλκε.

Το πρόγραμμα μέχρι τη χειμερινή διακοπή

Αγωνιστική Ντόρτμουντ Μπάγερν 11η Λεβερκούζεν (εντός) Αμβούργο (εκτός) 12η Σάλκε (εκτός) Πάντερμπορν (εντός) 13η Άουγκσμπουργκ (εντός) Χόφενχαϊμ (εκτός) 14η Λειψία (εκτός) Βέρντερ (εντός)

Ενδιάμεσα υπάρχουν οι υποχρεώσεις στο Champions League, αλλά και στο Κύπελλο Γερμανίας, όπου η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Μπάγερν υποδέχεται τη Χέρτα. Η διαχείριση των δυνάμεων θα παίξει σημαντικό ρόλο, ειδικότερα για τους Βαυαρούς με το επιβαρυμένο απουσιολόγιο. Κυκλώστε, επίσης, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Τότε έχει προγραμματιστεί το δεύτερο Klassiker της σεζόν, στο Ντόρτμουντ.

Το μάθημα της Λεβερκούζεν

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έδειξε πριν από 2.5 χρόνια πώς μπορείς να γκρεμίσεις την αυτοκρατορία της Μπάγερν. Η Λεβερκούζεν ολοκλήρωσε τη σεζόν 2023-24 αήττητη, με διαφορά 17 βαθμών από τη δεύτερη Στουτγκάρδη, έχοντας φροντίσει να αποκτήσει τέτοιο προβάδισμα ώστε να μην αισθανθεί την ανάσα των διωκτών της στην τελική ευθεία.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ντόρτμουντ. Όσο η Μπάγερν θα προσπαθεί να βρει τρόπο να ζήσει χωρίς τον Κέιν, η Μπορούσια πρέπει να μαζεύει βαθμούς. Να μεγαλώσει την απόσταση, να βάλει πίεση στους Βαυαρούς και να αποφύγει μια μάχη σώμα με σώμα τις τελευταίες αγωνιστικές, όταν το βάρος των αναμνήσεων του 2023 θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο.

Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η Ντόρτμουντ έχει μπροστά της μια τόσο ενδιαφέρουσα συγκυρία. Και ποιος ξέρει; Τον Μάιο μπορεί η σαλατιέρα να έχει και διπλό ελληνικό άρωμα...