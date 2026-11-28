Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη από κοντά τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την επικράτηση επί της Τσέλσι, με τον αγγλικό σύλλογο να δημοσιεύει σχετικό βίντεο από τα αποδυτήρια

Σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής στην Premier League πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επιβλήθηκε με 3-2 της Τσέλσι στο «Σίτι Γκράουντ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την τηλεοπτική κάμερα να καταγράφει την αντίδρασή του στο εντυπωσιακό τέρμα του Ιγκόρ Ζεσούς, με το οποίο οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ και του Ολυμπιακού, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας, θέλοντας να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του Όλιβερ Γκλάσνερ για τη νίκη τους απέναντι στους Λονδρέζους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η Νότιγχαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αντάλλαξε χειραψίες με τους ποδοσφαιριστές, ενώ αγκάλιασε τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός της Φόρεστ σημείωσε δύο τέρματα απέναντι στην Τσέλσι, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας νίκη της ομάδας του στην Premier League, καθώς είχε προηγηθεί η επικράτηση με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι.