Λίγο έλειψε να ανάψουν τα αίματα μετά το τέλος της αναμέτρησης των Λέικερς κόντρα στους Σπερς με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε παρεξήγηση με ένα ζευγάρι καθώς πήγαινε στα αποδυτήρια, όταν έβγαλε από το χέρι του το βραχιόλι που φορούσε και το πέταξε προς την πλευρά τους.

Εκείνοι δεν το ήθελαν και το επέστρεψαν, με τον άντρα να απωθεί τον Ντόντσιτς, αλλά ευτυχώς τα πνεύματα να ηρεμούν σχεδόν άμεσα.

Μάλιστα ο Σλοβένος σούπερ σταρ ρωτήθηκε μετά το ματς για το περιστατικό κι ανέφερε: «Όπως κάνω σε κάθε αγώνα, πέταξα το βραχιόλι μου. Μετά άκουσα ότι δεν ήθελε το βραχιόλι του, οπότε γύρισα για να το πάρω πίσω και να το δώσω σε κάποιον άλλο. Εκείνη τη στιγμή με έσπρωξε και εγώ έδωσα το βραχιόλι σε κάποιον άλλο».