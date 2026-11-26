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Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η μετακίνηση του Σακίελ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ πραγματοποιεί μία μεστή σεζόν με την φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Ο γκαρντ της τουρκικής ομάδας μετράει 8.4 πόντους και 9.3 PIR στο EuroCup, αποδεικνύοντας την πολύ καλή του κατάσταση.

Μετά την επίσκεψή του στην SUNEL Arena για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ, αναπτύχθηκε έντονη φημολογία για μεταγραφή του στους Πρωταθλητές Ευρώπης. Ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ μάλιστα προχώρησε σε δηλώσεις, λέγοντας ότι θα ξαναδούμε τον ΜακΚίσικ σύντομα. Σύμφωνα όμως με τον Ιταλό δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία του Sportando, η μεταγραφή δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Ο Σακίελ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να συμβεί, μου λένε. Πηγές μου είπαν ότι οι πιθανότητες είναι λιγότερες από το μηδέν», έγραψε στο Χ ο έγκυρος δημοσιογράφος.

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