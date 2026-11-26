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Η σέντρα ήταν του Κώστα Φορτούνη, το ψαλιδάκι του Ζότα Σίλβα. Λίγες μέρες μετά το γκολ που έφερε το ματς με τον Ηρακλή στα ίσα λίγο πριν από το ημίχρονο, οι δυο τους πρωταγωνιστούν στις Ενισχυμένες Αποδόσεις* της Superbet για την επιστροφή της Μίλαν στον Πειραιά.

Τρία σερί ευρωπαϊκά ματς με ανέπαφη εστία

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στις 19:45, έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ σε τέσσερις αγωνιστικές του Europa League. Μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια, πέρασε με 1-0 από τη Μασσαλία, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Σπάρτα Πράγας και πήρε τον δέκατο βαθμό του με το 0-0 στη Ρεν. Οι Ροσονέρι έχουν πετύχει και τα τέσσερα γκολ τους στο ίδιο βράδυ, στο εκτός έδρας 4-0 επί της Σάλτσμπουργκ.

Ο Ζότα Σίλβα για γκολ ή ασίστ

Στο Ολυμπιακός – Μίλαν, η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* ανεβαίνει από 2.57 σε 3.25* για να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα ή να δώσει ασίστ. Οι δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις* του ίδιου αγώνα δίνουν άλλες δύο επιλογές. Η πρώτη ανεβαίνει από 3.30 σε 3.65* για τουλάχιστον τρία γκολ και πέντε κάρτες συνολικά. Η δεύτερη πάει από 3.25 σε 3.55* για να βρει ο Φορτούνης τουλάχιστον μία φορά την εστία, να σκοράρει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει τουλάχιστον πέντε κόρνερ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.