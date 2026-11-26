Η πιθανή αλλαγή συστήματος της Μίλαν επηρεάζει τις τελευταίες τακτικές σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Γκονσάλες να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:45) τη Μίλαν στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τους Ιταλούς να καλούνται να διαχειριστούν τις δικές τους σημαντικές απουσίες. Οι «ροσονέρι», παρά την ποιότητα και την ευρωπαϊκή τους εμπειρία, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια δύσκολη βραδιά στον Πειραιά, έχοντας μόλις δύο με τρεις ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές στον πάγκο.

Στην Ιταλία υποστηρίζουν πως η Μίλαν θα παραταχθεί με 4-3-3, γεγονός που ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής συστήματος, με τριάδα στην άμυνα, αλλά και την πιθανότητα χρησιμοποίησης του Παναγιώτη Ρέτσου στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η διαφαινόμενη τακτική προσέγγιση των Ιταλών δημιουργεί δεύτερες σκέψεις.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, ο Γκονσάλες φαίνεται να έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, με τις οριστικές αποφάσεις του Ισπανού προπονητή να αναμένονται λίγο πριν από τη σέντρα.

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι sold out, ενώ στις εξέδρες αναμένονται και περίπου 1.000 φίλοι της Μίλαν.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανα, ο οποίος έχει διευθύνει και τις αναμετρήσεις Σαχτάρ – ΑΕΚ και Γερμανία – Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει τα αγωνιστικά του προβλήματα και να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με τη δύναμη ενός κατάμεστου Καραϊσκάκη, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στην ιστορία τους.