Σοβαρό περιστατικό παραβίασης ασφαλείας αντιμετωπίζει η FIFA, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που βρίσκονταν στα συστήματά της.

Η FIFA έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της διαρροής και οι πιθανές επιπτώσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πόσα πρόσωπα ενδέχεται να επηρεάζονται από την υποκλοπή των δεδομένων.

Την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε η ομάδα Handsome Boy Hacking Club (HBHC), η οποία υποστηρίζει ότι κατάφερε να εισχωρήσει στο δίκτυο της ομοσπονδίας χρησιμοποιώντας μεθόδους εξαπάτησης και προσποιούμενη υπαλλήλους της FIFA.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δραστών, η λεία τους ξεπερνά τα 12,2 GB δεδομένων, με το υλικό να περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά έγγραφα, στοιχεία μετανάστευσης, οικονομικά δεδομένα, νομικές πληροφορίες και εσωτερικό υλικό που αφορά τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού.

Οι χάκερ φέρονται αρχικά να επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από τη FIFA, χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν τον στόχο τους. Στη συνέχεια, προχώρησαν στη δημοσιοποίηση των αρχείων σε πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από άτομα με δραστηριότητα στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος.

Το περιστατικό προσθέτει ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα στον κατάλογο των κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια των ψηφιακών τους υποδομών.