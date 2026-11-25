Τι και αν βρέθηκε από νωρίς με τη πλάτη στον τοίχο; Τέσσερα πανέμορφα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έδωσαν τη νίκη στην Εθνική Παίδων απέναντι στο Κατάρ (4-1), μαζί την πρωτιά στον όμιλο και.... φύγαμε για νοκ άουτ

Και τώρα η πρωτιά. Η Εθνική Παίδων έγραψε (ξανά) ιστορία, προκρίθηκε στη φάση των 32 του Μουντιάλ από τη δεύτερη αγωνιστική μετά τις νίκες επί Αιγύπτου και Παναμά και έψαχνε το... απόλυτο για την κορυφή του ομίλου. Ένας βαθμός θα ήταν αρκετός για τα παιδιά του Παπαδάκη, ο οποίος προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον ενόψει των νοκ άουτ, δοκιμάζοντας όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Με επτά αλλαγές η ενδεκάδα της Γαλανόλευκης, με τον Γείτονα να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Χαλδέζο, Τσίγκα, Πουλόπουλο και Ψυρούκη να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Παπαδάκης, Παπασαραφιανός και Μπινιάρης κινήθηκαν στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ενώ στα εξτρέμ ξεκίνησαν οι Αργύρης Αργυρίου και Αλέξης Μπαϊραμίδης.

«Χτύπησε» το Κατάρ, δεν βρήκε απάντηση η Ελλάδα

Πριν καλά καλά προλάβουν οι διεθνείς να βρουν τα πατήματά τους, το Κατάρ «χτύπησε» στην πρώτη και μοναδική του ευκαιρία στα πρώτα 45 λεπτά. Πανέμορφο σουτ του Αϊμάν στο 5ο λεπτό, ο Γείτονας δεν είχε απάντηση και 0-1 το Κατάρ.

Έκτοτε, ο μονόλογος είχε γαλανόλευκο χρώμα, με τους παίκτες του Ταουσιάνη να ανεβάζουν κατακόρυφα ρυθμούς μετά το 20ο λεπτό και ψάχνουν, δίχως αποτέλεσμα, την ισοφάριση πριν το ημίχρονο. Με κύριο εκφραστή τον Χαλδέζο αλλά και τον σταθερότατο Μπινιάρη, η πρώτη ευκαιρία της Ελλάδας ήρθε στο 25'.

Άψογη σέντρα από τ' αριστερά του φουλ μπακ του ΠΑΟΚ, τσίμπημα της μπάλας από τον Σούβλατζη, η μπάλα «έγλυψε» το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπάκρι και κατέληξε άουτ. Με οκτώ τελικές και έξι κόρνερ ολοκλήρωσε το πρώτο μισό η Γαλανόλευκη, με τον Χαλδέζο να σεντράρει ξανά από τ' αριστερά, ο Αργυρίου στόπαρε, γύρισε το σώμα του και σούταρε, αλλά ο Μπάκρι εντυπωσιακά απέκρουσε σε κόρνερ.

Το πρώτο 45λεπτο «έκλεισε» με τον Γείτονα να απομακρύνει καλού κακού σε κόρνερ την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Έζατ και το 0-1 να δίνει το προβάδισμα στους διοργανωτές, με την Ελλάδα να ψάχνει το γκολ που θα της έδινε την πρωτιά.

Χάρμα ιδέσθαι και πρωτιά στον όμιλο

Τα γκολ έμελλε να έρθουν μαζεμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48' στο γκολ της... αγωνιστικής, ο Χαλδέζος πέρασε τους πάντες, έδωσε στον Σούβλατζη, αυτός προσποιήθηκε άψογα και με τρομερό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1 για την Ελλάδα.

Κάπου εκεί είπε να αναλάβει ο Καραγγέλης που μπήκε στο 65ο λεπτό του αγώνα. Λίγο νωρίτερα, ο Αργυρίου είχε στρώσει στον Μπινιάρη, με τον Μπάκρι να λέει όχι με εντυπωσιακή «πτήση». 67 λεπτά στη Ντόχα, άψογη σέντρα του Καραγγέλη, κεφαλιά σε κενή εστία του Αργυρίου και 2-1 για μία ανατροπή γαλανόλευκου χρώματος.

Πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε οι Καταριανοί ήρθε και το 3-1 που «τελείωσε» τα πάντα. Άψογη κίνηση του Καραγγέλη, πλασέ με το «κακό» πόδι με το δεξί και 3-1 για την Ελλάδα, που σφράγισε με 3/3 νίκες την πρωτιά του ομίλου.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 79' έπειτα από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Μπενγιάτλα, κάτι που δεν διαφοροποίησε επ' ουδενί την εικόνα του ματς.

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον συνήθη ύποπτο. Τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη, από τη νέα ασίστ του Καραγγέλη, ο οποίος σε 25 λεπτά αγώνα μέτρησε δύο ασίστ και ένα γκολ. Ο φορ του ΠΑΟΚ με άψογο γυριστό στο 85' διαμόρφωσε το τελικό 4-1 και ξεκίνησε το... πάρτι σε χορτάρι και κερκίδες.

3/3 στον όμιλο για τα «χρυσά» παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη, που σφράγισαν θριαμβευτικά την πρωτιά και πλέον κοιτούν ψηλότερα. Επόμενη στάση η φάση των 32 από εβδομάδα (30/11 και 1/12). Για μία ακόμα σελίδα ιστορίας στο βιβλίο του Μουντιάλ Κ17.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης(65' Νέτο Φερράζ), Χαλδέζος(76' Κώστογλου), Τσίγκας(76' Βασιλειάδης), Παπαδάκης, Μπινιάρης(82' Νεμπής), Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπασαραφιανός(65' Καραγγέλης), Σούβλατζης

Κατάρ Κ17: Μοχάμεντ, Εσπαρζαρίζα, Νταράνι, Αντνάν(84' Γκάσαν), Νασίρ, Χαλίλ(54' Ελνούρι), Κομσάν, Αϊμάν(71' Ρουστόμ), Εζάτ(71΄Εντιαγέ), Μπενιάτλα, Αλζαϊρί(46' Σόρια Καμπρέρα)