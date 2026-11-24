Η τρέλα που πάντα κουβαλάει; Η επιθυμία να... δείξει πράγματα ενόψει της μετακίνησής του στο Λιμάνι; Το πάθος της στιγμής; Ό,τι κι αν συμβαίνει, η εικόνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα για τη συνολική συμπεριφορά του Τιάγκο Νους απέναντι στον στόπερ του Παναθηναϊκού.

O Στέφαν Ντε Φράι ήταν το δεύτερο "θύμα" του Παναθηναϊκού από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, μετά τον Σαντίνο Αντίνο που ήταν ο μεγάλος άτυχος του Τριφυλλιού αφού υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Κι αν ο Αργεντινός εξτρέμ τραυματίστηκε ουσιαστικά μόνος του, μετά από ένα "κακό" πάτημα του ποδιού του, δεν συνέβη το ίδιο και με τον Ολλανδό στόπερ.

Ο αρχηγός των Πρασίνων μπορεί να αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, ωστόσο το δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε στο 36' από τον Τιάγκο Νους, δίχως μάλιστα να παρατηρηθεί με κάρτα (θα ήταν η δεύτερη) ο αντίπαλός του, του άφησε... σουβενίρ μία σοβαρή κάκωση στον καρπό του. Προκλήθηκε μάλιστα ένα μεγάλο πρήξιμο στο συγκεκριμένο σημείο κι αναμένονταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας για να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τέτοια μαρκαρίσματα γίνονται μέσα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα κι ο Ντε Φράι στάθηκε απλώς άτυχος στη συγκεκριμένη φάση. Μπορεί και να είναι έτσι. Ωστόσο ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ έδειχνε με την συμπεριφορά του από το ξεκίνημα, σχεδόν να έχει... σημαδέψει, σχηματικά πάντα μιλώντας, τον Ντε Φράι.

Κι αν η πρώτη κάρτα του ήρθε στο 34', είχε δείξει ήδη τις προθέσεις του από νωρίς. Πλέον χαρακτηριστική η φάση του 14ου λεπτού, όταν γλίτωσε την κίτρινη για ένα άλλο δυνατό μαρκάρισμα στον αμυντικό του Παναθηναϊκού, δεχόμενος όχι μόνο τις παρατηρήσεις του διαιτητή (όχι όμως και την κάρτα του), αλλά και τις συστάσεις του Κόντη!

Κοιτώντας κανείς την παρακάτω φωτογραφία, δεν μπορεί να μη σταθεί στη... μανία με την οποία πηγαίνει πάνω στον Ντε Φράι ο Αργεντινός εξτρέμ του ΟΦΗ, ο οποίος θυμίζουμε πως αγωνίζεται με ειδική συμφωνία στους Κρητικούς, αφού έχει συμφωνήσει να μετακινηθεί στον Ολυμπιακό μετά το πέρας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Ο Νους δείχνει να αδιαφορεί παντελώς για την μπάλα και να ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα την... πέσει στον αντίπαλό του.

Θα μπορούσε να προχωρήσει ευθεία και με τάκλιν να επιδιώξει να διώξει την μπάλα πλάγιο άουτ ή να κόψει την πορεία της. Θα μπορούσε επίσης να βάλει το πόδι του με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει πιθανώς μία κόντρα και το "αράουτ" για τη δική του ομάδα. Δεν το έκανε όμως, φάνηκε να μην το σκέφτεται καν. Να μην τον ενδιαφέρει κιόλας.

Η εικόνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στον Ολλανδό αμυντικό και μάλιστα με... αστείρευτο πάθος, σαν κάτι να ήθελε να δείξει. Το τι και σε ποιον, μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως.

Η ουσία είναι πως δεν έδειξε καμία διάθεση να... παίξει για την μπάλα, παρά μόνο στο να γκρεμίσει τον Ντε Φράι. Κι αν στη συγκεκριμένη φάση τη γλίτωσε ο έμπειρος αμυντικός, δεν συνέβη το ίδιο κι ένα 20λεπτο αργότερα, όταν το μαρκάρισμα που δέχτηκε τον έστειλε τελικά και στο νοσοκομείο. Προφανώς, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να επιδίωξε τον τραυματισμό ενός συναδέλφου του ο βραχύσωμος εξτρέμ. Το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει.

Όπως και η εικόνα, που λέει πολλά. Ή και τα πάντα...