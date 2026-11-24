Νέα επέκταση συμβολαίου στα σκαριά για τον Τζούντ Μπέλιγχαμ, με τον Άγγλο διεθνή να τον ανταμείβεται για τις εμφανίσεις του από την «βασίλισσα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβραβεύει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, καθώς έχει συμφωνήσει μαζί του για τριετή επέκταση. Το νέο συμβόλαιο έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2031 και περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail».

Ο Μπέλιγχαμ έχει ξανά βρεί τον καλό του εαυτό υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, με έξι γκολ και τέσσερις ασίστ στο παλμαρέ του, σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Ο μάνατζερ του έχει ήδη σφραγίσει τη συμφωνία με τη διοίκηση των «μερένχες» για την επέκταση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Άγγλος διεθνής μετακινήθηκε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2023 αντί 121 εκατ. ευρώ από τη Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Μπέλιγχαμ στο νέο συμβόλαιο του θα διπλασιάσει τις εβδομαδίαιες αποδοχές του από τις 240 χιλιάδες, στις 500 χιλιάδες λίρες, όσα λαμβάνει και ο Βινίσιους. Με αυτό το ποσό θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος αμειβόμενος παίκτης της «βασίλισσας», πίσω μόνο από τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος βάζει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς κάθε εβδομάδα 600 χιλιάδες λίρες!