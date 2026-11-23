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Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια ενόψει της αναμέτρησης με τις «νυχτερίδες» (24/11, 21:30). Αποστολή στην Ισπανία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για την Ισπανία ενόψει της αναμέτρησης με την Βαλένθια (24/11, 21:30) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεση του 14 πάικτες, με τους Δημήτρη Μωραϊτή και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ακολουθούν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλλιού.

Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στην διάθεση τους τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος προτιμήθηκε για λόγους συντήρησης να μείνει στην Αθήνα, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει επιβαρυνθεί από τους συνεχόμενους αγώνες.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν θέλουν να πιέσουν τον αρχηγό του Τριφυλλιού περαιτέρω προκειμένου ο Κώστας Σλούκας να είναι διατηρηθεί σε καλή κατάσταση εν όψει των επόμενως αναμετρήσεων.