Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον ασταμάτητο Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ, που διέλυσε και τον ΟΦΗ με 2-0 αντί για 5-0 και κόντρα σε άλλον έναν σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο , έδειξε τις αντοχές του κόντρα στους καμικάζι του ΟΦΗ και τον προκλητικό Νους, στον οποίο χάρισε κόκκινη κάρτα ο Παπαπέτρου στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Κόντρα σε όλους και όλα κάθε Κυριακή δίνει απαντήσεις στο γήπεδο και συνεχίζει να βρίσκεται δίκαια στην κορυφή. Απόψε διέλυσε στο ΟΑΚΑ μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε δύο αντί για πέντε στον ΟΦΗ. Δεν ξέρω πολλές ομάδες στην Σούπερ Λίγκα να χάνουν τους δύο καλύτερους και πιο ακριβούς παίκτες της μέσα σε ένα μήνα και να μην επηρεάζονται στο γήπεδο.

Ο Αντίνο απόψε έπαθε, ότι και ο Ουναί, πριν ένα μήνα. Σε μία φάση στα πρώτα λεπτά δεν πάτησε καλά και έπαθε μεγάλη ζημιά στο γόνατο. Την Δευτέρα θα ξέρουμε, αλλά τα νέα δεν είναι καλά. Παρόλο το σοκ, η ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως την καλύτερή του εμφάνιση και ισοπέδωσε τον ΟΦΗ, που θα πρέπει να νιώθει τυχερός που δεν έφαγε πέντε.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και όλα. Ηρθε ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Νους, να παίξει σαν καμικάζι και ο Παπαπέτρου του χάρισε δύο κίτρινες κάρτες. Στο 14 πήγε πολύ δυνατά στον Ντε Φράι και στο 30 πάλι για δυνατό μαρκάρισμα στον Ντε Φράι. Τελικά πήρε κάρτα για διαμαρτυρία στο 34. Είναι προκλητικό να παίζεις σαν καμικάζι και να διαμαρτύρεσαι κιόλας, ενώ έπρεπε να σε είχε αποβάλει και είναι προκλητικό ο Κόντης αντί να πει ευχαριστώ στον Παπαπέτρου που κράτησε τον Νους στο παιχνίδι να χτυπιέται στον πάγκο, για ένα φάουλ, που δεν του δόθηκε.

Η απάντηση από τον Παναθηναϊκό δόθηκε στο γήπεδο. Πρώτα βέβαια έγινε ένα λάθος από τον Φαν Ντρόγκελεν και έκανε χέρι. Το πέναλτι δόθηκε, αλλά ο Πένια απέκρουσε την εκτέλεση του Φούντα.

Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές στιγμές με τον Λιβάι, αλλά η ομάδα του Νίστρουπ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάπιε τον ΟΦΗ. Δεν τον άφησε να πάρει ανάσα.

Ο Γιάγκουσιτς που έπαιξε αντί του Αντίνο έκανε πάρτι από δεξιά (αριστερά πήγε ο Ταμπόρδα)και έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ, με το οποίο σφράγισε τη νίκη της ομάδας. Στο δεύτερο γκολ η μπάλα έχει μπει μέσα από πλάγιο και στη συνέχεια τέσσερις παίκτες άλλαξαν την μπάλα ιδανικά και φάνηκε πόσο δουλεύει και τα πλάγια ο Νίστρουπ.

Πιο πριν ο Παναθηναϊκός σκόραρε από κόρνερ του πιτμπουλ Κάνγκουα και κεφαλιά-οβίδα του Λιβάι. Το κόρνερ ήρθε από ωραία ενέργεια και σουτ του Γιάγκουσιτς, που απέκρουσε ο Λίλο.

Ο Κροάτης μέσος ήρθε από τον πάγκο και έκανε την διαφορά, ο Κάνγκουα, ήταν παντού, ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόγκελεν κατάπιαν τον προκλητικό καμικάζι Νους και ο ΟΦΗ γλίτωσε στο δεύτερο ημίχρονο από πεντάρα. O Φαν Ντρόγκελεν είχε και ένα σωτήριο κόψιμο στον Αιτόρ στο 61 στην μοναδική φάση του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος.Η ομάδα του Νίστρουπ έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Ντέσερς(2), Τεττέι και τελικά το σκορ έμεινε στα επίπεδα του 2-0.

Ο Νίστρουπ παρουσιάζει έναν Παναθηναϊκό θεαματικό, που δεν καταλαβαίνει από αναποδιές και τρελαίνει τον κόσμο του με την μπάλα, που παίζει. Και στο τέλος κόσμος και ομάδα έστησαν πάρτι και γιόρτασαν και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της θύρας 13 και όλο το γήπεδο φώναξε το όνομα του Αντίνο, για τον σοβαρό τραυματισμό, που υπέστη.

Πάμε όλοι μαζί κόντρα σε όλους και όλα, ταπεινά. Μόνο Παναθηναϊκός.

*Περαστικά Αντίνο παικταρά, μην μασάς .

*Παντελίδης, Ιγκασον, Αντίνο, Ουναί. Μήπως να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά.