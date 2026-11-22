Οι Καταλανοί γνώρισαν την ήττα με 94-82 από την Τενερίφη, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague.

Την τρίτη συνεχόμενη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις γνώρισε η Μπαρτσελόνα, η οποία ηττήθηκε με 94-82 στην έδρα της Τενερίφης για το ισπανικό πρωτάθλημα. Οι Καταλανοί, μετά τις ήττες από Παρί και Ερυθρό Αστέρα στη EuroLeague, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων (40-47).

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά στο δεύτερο μέρος, με την Τενερίφη να κυριαρχεί, να πετυχαίνει 54 πόντους έναντι μόλις 35 της Μπαρτσελόνα και να φτάνει στη νίκη. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με επιμέρους 26-15 στην τελευταία περίοδο, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική καθίζηση των φιλοξενούμενων. Πλέον, η Μπαρτσελόνα καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη (24/11) για τη EuroLeague.

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