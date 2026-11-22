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Η κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά με 4-0.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής: Χρειάστκηκε να επέμβει δύο φορές στην αναμέτρηση, με πιο δύσκολη την επέμβαση του Χριστόπουλου στο τετ α τετ, κράτησε το μηδέν.

Κένι: Στα γνωστά του στάνταρ ο Άγγλος μπακ, που είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ζίβκοβιτς, επέστρεψε δυναμικά μετά την απουσία του στο Καραϊσκάκης.

Χατζηδιάκος: Αρκετά καλό παιχνίδι από τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος ελλείψει Μιχαηλίδη ανέλαβε να... κατεβάσει αρκετές φορές τη μπάλα.

Κόστα: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα, ούτε πίεση.

Γιαννούλης: Έπαιξε σχεδόν όλη την αριστερή πλευρά μόνος του, κάτι που ξέρει να κάνει πολύ καλά.

Ούγκρεσιτς: Δεν κατάφερε να μπει ιδιαίτερα στο παιχνίδι, αν και είχε τη διάθεση.

Σανταμαρία: Μεστή εμφάνιση από τον Γάλλο χάφ, ο οποίος ανέβασε πολύ περισσότερο το θετικό του διάστημα στην αναμέτρηση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Ζαφείρης: Πολύ συμμετοχικός και πάλι από την θέση του εξτρέμ, συγκλίνοντας συνεχώς προς τον άξονα, είχε μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο πρώτο μέρος.

Ζίβκοβιτς: Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον παικταράδες, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, που με χατ-τρικ ήταν ξανά ο κορυφαίος για την ομάδα του!

Μύθου: Ήταν μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις του Δικεφάλου, του έλειψε μόνο το γκολ.

Εντιαγέ: Απώλεσε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και αυτό τον άγχωσε αρκετά, εν τελεί βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, έστω και με το... στανιό.

Oι αλλαγές:

Ντεσπόντοφ: Μπήκε με μεγάλη διάθεση κάτι που το ήθελε πολύ, παίρνει ρυθμό και συνεχίζει.

Λουσέ: Δεν κατάφερε να γίνει επιδραστικός όσο αγωνίστηκε.

Ελουστόντο: Πήγε στα δεξιά της άμυνας για να ξεκουραστεί ο Κένι, δεν είχε προβλήματα.

Καμαρά: Έπαιξε λίγο, όταν όλα είχαν κριθεί...

Χατσίδης: Δεν πρόλαβε να φανεί, γιατί όλα είχαν τελειώσει στο ματς.