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O Σερίφ Εντιαγέ αντίκρισε την τρίτη φετινή κίτρινη κάρτα, φτάνοντας πλέον στο όριο για να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής

Ο Σενεγαλέζος φορ αποτελούσε έναν εκ των παικτών του Δικεφάλου που βρίσκονταν στο όριο πριν την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, αντικρίζοντας μόλις στο 13ο λεπτό την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τζήλο.

Ως εκ τούτου θα απουσιάσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει κατά σειρά ΑΕΚ (εκτός), Βόλο Elabet (εντός), Παναθηναϊκό (εντός), και Αστέρα (εκτός), μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Την ίδια ώρα, στο... όριο ενόψει της συνέχειας παραμένουν οι Ντιέγκο Κόστα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρης Γιαννούλης.