Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι γνώρισε την ήττα με 83-80 από την Τορτόνα για την 9η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, παρά την εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στη EuroLeague.

Από τις δύο συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε, στην απότομη προσγείωση στο ιταλικό πρωτάθλημα! Η Αρμάνι Μιλάνο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, γνωρίζοντας την εκτός έδρας ήττα με 83-80 από την Τορτόνα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Serie A.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου (37-38), ωστόσο η εικόνα άλλαξε στην επανάληψη, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια και να αποκτούν τον έλεγχο.

Η Τορτόνα εκμεταλλεύτηκε την επιθετική της αποτελεσματικότητα στην τελευταία περίοδο και κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 12 πόντους (78-66), τρία λεπτά πριν από το φινάλε, δείχνοντας έτοιμη να «καθαρίσει» την αναμέτρηση.

Η Αρμάνι, πάντως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με πρωταγωνιστές τους Ράιτ, Γκούντουριτς και Χολ, εξαπέλυσε αντεπίθεση διαρκείας, μειώνοντας σε 80-78 στα 14 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σε 81-80, επτά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ωστόσο, ο Χαμπ αποδείχθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το τελικό 83-80, καθώς η τελευταία προσπάθεια του Γκούντουριτς δεν βρήκε στόχο.

Η ήττα αυτή έβαλε τέλος στο σερί τριών νικών της Αρμάνι σε όλες τις διοργανώσεις, με την ομάδα του Μπάνκι να στρέφει πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, την Τρίτη (24/11), για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.