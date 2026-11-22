Ο Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα του ΟΦΗ με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, το χαμένο πέναλτι του Φούντα, αλλά και τη φάση κατά την οποία ο Σιέλης φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον Ταμπόρδα.

Ο προπονητής των Κρητικών χαρακτήρισε ιδιαίτερα καθοριστική τη χαμένη ευκαιρία από την άσπρη βούλα, ενώ αναφέρθηκε και στη διαμαρτυρία του ΟΦΗ για πιθανή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ταμπόρδα, ζητώντας να εξεταστεί ξανά η συγκεκριμένη φάση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:



«Η παρουσία μας στο γήπεδο ήταν καλή σε αρκετά διαστήματα, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ποιοτικό αντίπαλο. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα και στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε. Δημιουργήσαμε τη φάση του πέναλτι, την οποία δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε. Ήταν μια φάση με ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του αγώνα.

Υπήρξε επίσης ένα περιστατικό στο πρώτο μέρος που χρειάζεται να εξεταστεί μέσω VAR. Πρόκειται για μια αγκωνιά. Σύμφωνα με όσα μου μετέφεραν, ο Σιέλης δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο μακριά από τη φάση και θεωρώ πως πρέπει να το ξαναδούμε.

Στη συνέχεια δεχθήκαμε γκολ από στατική φάση, στο δεύτερο δοκάρι, παρότι είχαμε αναλύσει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενδεχομένως να υπήρξε και λανθασμένη τοποθέτηση από την πλευρά μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο επιχειρήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, χωρίς να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας απειλήσει ιδιαίτερα. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πέτυχε και δεύτερο γκολ. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και, συνολικά, η ήττα μας ήταν δίκαιη».

Για την επόμενη αναμέτρηση:



«Ακολουθεί μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αυτή απέναντι στην Άντερλεχτ. Πιστεύω ότι, εφόσον καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα βρεθούμε πολύ κοντά στην πρόκριση και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια της ευρωπαϊκής μας πορείας».