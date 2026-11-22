Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο δεν είναι ενθαρρυντικές, αν και όλα θα ξεκαθαρίσουν με την μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί την Δευτέρα.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας στο 5ο λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, σφαδάζοντας από τον πόνο μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν δεν είναι καθόλου θετικές και υπάρχει φόβος για σοβαρή ζημιά, κάτι που ωστόσο θα ξεκαθαρίσει μόλις βγουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία θα υποβληθεί κατά την διάρκεια της Δευτέρας.

Άπαντες λοιπόν παραμένουν σε... αναμμένα κάρβουνα, ευελπιστώντας να προκύψει θετική είδηση στην διάρκεια της αυριανής ημέρας.