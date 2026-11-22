Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τέλος για την Μπαρτσελόνα, η οποία καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απώλεια, αυτή τη φορά στη γραμμή των ψηλών της.
Ο Τζος Νίμπο υπέστη μερική αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί γόνατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, ο Αμερικανός σέντερ θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπευτική αγωγή, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται στους τρεις με τέσσερις μήνες.
Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Νίμπο μετρούσε μέχρι στιγμής 7,7 πόντους και 7,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 10 αναμετρήσεις της EuroLeague, αγωνιζόμενος για περίπου 23 λεπτά ανά παιχνίδι.
Γεμάτο το ιατρικό δελτίο των Καταλανών
Ο Νίμπο έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη μεγάλη λίστα τραυματιών, καθώς η Μπαρτσελόνα στερείται επίσης τις υπηρεσίες των Κέβιν Πάντερ, Τόσαν Εβμπουόμγουαν και Ουμότζα Γκίμπσον.
Ο Πάντερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στη συνδέσμωση του αριστερού αστραγάλου, με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία περίπου έξι εβδομάδων από τις 9 Νοεμβρίου. Ο Εβμπουόμγουαν έχει υποστεί θλάση στον λοξό κοιλιακό μυ, με εκτιμώμενη απουσία τριών εβδομάδων, ενώ ο Γκίμπσον αναμένεται να επιστρέψει περίπου στη 15η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω μυϊκού τραυματισμού στο αριστερό κοιλιακό τοίχωμα.
Παράλληλα, ο Ταϊρίς Μάρτιν υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο και θα απουσιάσει από την κυριακάτικη αναμέτρηση του ισπανικού πρωταθλήματος.
Έτσι, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, σε μία περίοδο κατά την οποία προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες στη EuroLeague, μετά το προηγούμενο σερί πέντε νικών της.