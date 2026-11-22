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Νέο ισχυρό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τζος Νίμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» στο ήδη επιβαρυμένο ιατρικό δελτίο των Καταλανών.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τέλος για την Μπαρτσελόνα, η οποία καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απώλεια, αυτή τη φορά στη γραμμή των ψηλών της.

Ο Τζος Νίμπο υπέστη μερική αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί γόνατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, ο Αμερικανός σέντερ θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπευτική αγωγή, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται στους τρεις με τέσσερις μήνες.

Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Νίμπο μετρούσε μέχρι στιγμής 7,7 πόντους και 7,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 10 αναμετρήσεις της EuroLeague, αγωνιζόμενος για περίπου 23 λεπτά ανά παιχνίδι.

Γεμάτο το ιατρικό δελτίο των Καταλανών

Ο Νίμπο έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη μεγάλη λίστα τραυματιών, καθώς η Μπαρτσελόνα στερείται επίσης τις υπηρεσίες των Κέβιν Πάντερ, Τόσαν Εβμπουόμγουαν και Ουμότζα Γκίμπσον.

Ο Πάντερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στη συνδέσμωση του αριστερού αστραγάλου, με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία περίπου έξι εβδομάδων από τις 9 Νοεμβρίου. Ο Εβμπουόμγουαν έχει υποστεί θλάση στον λοξό κοιλιακό μυ, με εκτιμώμενη απουσία τριών εβδομάδων, ενώ ο Γκίμπσον αναμένεται να επιστρέψει περίπου στη 15η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω μυϊκού τραυματισμού στο αριστερό κοιλιακό τοίχωμα.

Παράλληλα, ο Ταϊρίς Μάρτιν υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο και θα απουσιάσει από την κυριακάτικη αναμέτρηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, σε μία περίοδο κατά την οποία προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες στη EuroLeague, μετά το προηγούμενο σερί πέντε νικών της.