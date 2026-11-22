Η Τζένοα έφυγε με νίκη από την έδρα της Σασουόλο με δύο γκολ του Όσμαϊτς (0-2), ενώ η Μπολόνια αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουντινέζε εντός έδρας.

Η Τζένοα πέρασε με το «καθαρό» 0-2 από το πρώτο μέρος από την Ρέτζιο-Εμίλια κόντρα στην Σασουόλο, που είναι σε κακή κατάσταση και πλησιάζει στην επικίνδυνη ζώνη. Και τα δύο γκολ της ομάδας του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, πέτυχε ο Όσμαϊτς. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, αν και άνοιξε το σκορ στο 43’ με τον Ζορτέα, η Μπολόνια δεν κατάφερε να νικήσει την ντεφορμέ, Ουντινέζε, η οποία ισοφάρισε στην επανάληψη με τον Τζανιόλο και βρήκε σημαντικό βαθμό στη μάχη που έχει βρεθεί να δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό (1-1).