Η Τζένοα πέρασε με το «καθαρό» 0-2 από το πρώτο μέρος από την Ρέτζιο-Εμίλια κόντρα στην Σασουόλο, που είναι σε κακή κατάσταση και πλησιάζει στην επικίνδυνη ζώνη. Και τα δύο γκολ της ομάδας του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, πέτυχε ο Όσμαϊτς. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, αν και άνοιξε το σκορ στο 43’ με τον Ζορτέα, η Μπολόνια δεν κατάφερε να νικήσει την ντεφορμέ, Ουντινέζε, η οποία ισοφάρισε στην επανάληψη με τον Τζανιόλο και βρήκε σημαντικό βαθμό στη μάχη που έχει βρεθεί να δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό (1-1).
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Πέρασε από την Σασουόλο η Τζένοα, μοιρασιά στην Μπολόνια
Πέρασε από την Σασουόλο η Τζένοα, μοιρασιά στην Μπολόνια