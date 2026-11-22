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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε μυθική εμφάνιση στο 2-0 της Χαλ επί της Μπράιτον και ο λογαριασμός της Premier League του αφιέρωσε διθυραμβικά σχόλια.

Το νούμερο είναι μυθικό. Αδιανόητο!

Με τις αποκρούσεις του απέναντι στην Μπράιτον, ο Κωνσταντής Τζολάκης έσωσε την ομάδα του από συντριβή.

Κι όχι μόνο αυτό. Στο τέλος της ημέρας η Χαλ επικράτησε με 2-0 με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις όλων των εποχών στην Premier League, όσο υπάρχουν οι μετρήσεις XGoals.

Η Μπράιτον είχε 2,62 προσδοκώμενα τέρματα απέναντι στην Χαλ, όμως έμεινε στο μηδέν.

Ο βασικός λόγος ήταν ο Τζολάκης που με 8 αποκρούσεις είπε όχι σε όλες τις προσπάθειες των αντιπάλων του.

Tzolakis prevented 2.62 goals against Brighton, according to xGOT. https://t.co/5KakexhWGB — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) November 22, 2026

Ο επίσημος λογαριασμός της Premier League του αφιέρωσε ειδική ανάρτηση με τίτλο: Κωνσταντίνος Τζολάκης: Μία απόδοση παγκόσμιας κλάσης.

Η ανάρτηση είχε χιλιάδες θετικά reactions και σχόλια, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να γίνεται το πρόσωπο της ήμερας στο νησί.