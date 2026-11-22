Το νούμερο είναι μυθικό. Αδιανόητο!
Με τις αποκρούσεις του απέναντι στην Μπράιτον, ο Κωνσταντής Τζολάκης έσωσε την ομάδα του από συντριβή.
Κι όχι μόνο αυτό. Στο τέλος της ημέρας η Χαλ επικράτησε με 2-0 με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις όλων των εποχών στην Premier League, όσο υπάρχουν οι μετρήσεις XGoals.
Η Μπράιτον είχε 2,62 προσδοκώμενα τέρματα απέναντι στην Χαλ, όμως έμεινε στο μηδέν.
Ο βασικός λόγος ήταν ο Τζολάκης που με 8 αποκρούσεις είπε όχι σε όλες τις προσπάθειες των αντιπάλων του.
Ο επίσημος λογαριασμός της Premier League του αφιέρωσε ειδική ανάρτηση με τίτλο: Κωνσταντίνος Τζολάκης: Μία απόδοση παγκόσμιας κλάσης.
Η ανάρτηση είχε χιλιάδες θετικά reactions και σχόλια, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να γίνεται το πρόσωπο της ήμερας στο νησί.