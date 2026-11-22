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Με «χρυσό» σκόρερ τον Μπρέγκου στο 88΄, ο Παναιτωλικός τιμώρησε την απίστευτη αστοχία του Βόλου, επικράτησε 1-0 στο Αγρίνιο στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη κι έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών - Δύο δοκάρια με τον Ρεγκίς και μια ανεπανάληπτη ευκαιρία του Λάμπρου για τους Θεσσαλούς οι οποίοι παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας.

Σημείο αναφοράς στο παιχνίδι το ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού.

Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το γκολ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Γκονζάλες πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ρεγκίς ο οποίος μπήκε στην περιοχή από διαγώνια θέση και εκτέλεσε, με την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κουτσερένκο.

Οι Αγρινιώτες απάντησαν στο δοκάρι του Βόλου στο 13΄, με τον Άλεξιτς να βρίσκεται σε θέση τετ α τετ, αλλά τον Σιαμπάνη να πραγματοποιεί καθοριστική επέμβαση κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Νέα καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό στο 20΄. Ο Άλεξιτς έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά, με τον Νικολάου να επιχειρεί να μπει στην πορεία της μπάλας με προβολή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη βρει και να απειλήσει την εστία του Σιαμπάνη.

Δεύτερο δοκάρι για τον Βόλο!

Οι Θεσσαλοί στάθηκαν ξανά άτυχοι στο 30΄ όταν ο Μεντίλ έβγαλε τη σέντρα και ο Ρεγκίς επιχείρησε ένα τακουνάκι, στέλνοντας την μπάλα στη ρίζα του δοκαριού της εστίας του Κουτσερένκο. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο, με τον Ρεγκίς να σημαδεύει για δεύτερη φορά τα δοκάρια!

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, με τον Ρεγκίς να βρίσκει τον Λάμπρου μέσα στην περιοχή, αλλά τον τελευταίο να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο.

Το β΄ ημίχρονο ξεκίνησε σε πιο χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται πιο συγκρατημένες στις κινήσεις τους και τον ρυθμό της αναμέτρησης να έχει πέσει αισθητά σε σχέση με το πρώτο μέρος.

«Έκλεισε τα μάτια» στη δεύτερη κίτρινη του Μεντίλ

Στο 56΄ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν έδωσε τη (δεύτερη) κίτρινη κάρτα και την αποβολή στον Μεντίλ για τράβηγμα της φανέλας του Αποστολόπουλου και λίγο αργότερα ο παίκτης του Βόλου έγινε αλλαγή.

Έχασε την ευκαιρία της χρονιάς!

Στο 62΄ο Λάμπρου έχασε την ευκαιρία της χρονιάς να ανοίξει το σκορ! Ο Καμπελά εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία στην άμυνα του Παναιτωλικού, έκλεψε την μπάλα και βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο.

Αντί να εκτελέσει, πάσαρε στον Λάμπρου, ο οποίος, αν και βρέθηκε προ κενής εστίας, κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ, σπαταλώντας μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους!

ΓΚΟΛ στο 88΄για τον Παναιτωλικό!

Ο Μπρέγκου λύτρωσε τους Αγρινιώτες στο 88΄ με σουτ που κόντραρε ανοίγοντας το σκορ (1-0) και δίνοντας την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του που έπειτα από επτά σερί ήττες, έριξε ξανά τρίποντο στο σακούλι της στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη.

Στον αντίποδα, πικρό φινάλε για το Βόλο με τους Θεσσαλούς να έχουν δύο δοκάρια και να σπαταλούν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Λάμπρου, που κατάφερε να αστοχήσει προ κενής εστίας!

Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γαρίδο πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της και παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς έπειτα από 11 αγωνιστικές.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος (77΄Προδρομίτης), Θυμιάνης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς (92΄Νακάμπα), Εράκοβιτς (77΄Μπρέγκου), Νικολάου (77΄Σουμά), Εστέμπαν, Σμυρλής (63΄Μπατζί), Άλεξιτς.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Αγιάγκουα, Μπούρνιτς, Μεντίλ (61΄Λεκουέτσι), Νεγιού, Τζόκα (42΄Καμπελά), Γρόσδης, Λάμπρου (75΄Φουρτάδο), Ρεγκίς (61΄Ουρτάδο), Γκονζάλες (75΄Γκάμπριελ).