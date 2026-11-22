Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με δυνατές αναμετρήσεις, σημαντικά «διπλά» και αρκετές εκπλήξεις συνεχίστηκε η δράση στη Γ' Εθνική, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο και στους δέκα ομίλους του πρωταθλήματος

Στον 1ο όμιλο, η Δόξα Δράμας πέρασε με 2-0 από την Ξάνθη, ενώ ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού επικράτησε 2-1 της Καβάλας. Στον 2ο όμιλο, ο ΠΑΟΚ Κρηστώνης επιβλήθηκε 3-0 των Ακριτών Συκεών, ενώ σημαντικές νίκες πανηγύρισαν Ηρακλής Θερμαϊκού και Πανεδεσσαϊκός.

Στον 3ο όμιλο, Καστοριά και ΠΑΣ Γιάννινα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ στον 4ο ξεχώρισαν οι εκτός έδρας νίκες των Τρικάλων (3-1) και του Ρήγα Φεραίου (3-0).

Στον 5ο όμιλο, η Λαμία πέρασε από την έδρα του Κηφισσού (2-1), ενώ στον 6ο η Παναχαϊκή επικράτησε 2-0 του Άρη Φιλιατών.

Στον 7ο όμιλο, η Κόρινθος νίκησε 2-1 τον Αστέρα Βλαχιώτη, ενώ στον 8ο ο Απόλλων Σμύρνης επιβλήθηκε 3-0 του ΠΑΟ Ρουφ.

Τέλος, στον 9ο όμιλο ξεχώρισε η νίκη της Θύελλας Ραφήνας στην Ανάβυσσο (2-1), ενώ στον 10ο ο Ατσαλένιος πήρε εντυπωσιακό «διπλό» επί του Τυμπακίου (3-2), με τον Γιούχτα να επικρατεί 3-0 της Επισκοπής.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:

1ος όμιλος

ΠΑΟΠ Ν. Αμισού - Καβάλα 2-1

Ορφέας Ελευθερούπολης - ΑΕ Θράκης 3-0

ΑΟ Ξάνθης - Δόξα Δράμας 0-2

Άρδας Καστανεών - Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου 2-0

Απόλλων Παραλιμνίου - Μέγας Αετός Ορφανού 1-0

2ος όμιλος

Φοίνικας Πολίχνης - Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1

Ακρίτες Συκεών - ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-3

Κιλκισιακός - Πανεδεσσαϊκός 1-3

ΑΕ Πολυκάστρου - Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 0-0

Μακεδονικός - Αστέρας Αγ. Νικολάου 1-0

Ρεπό : ΜΠΑΜ FC

3ος όμιλος

Καστοριά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

ΑΣ Βατολάκκου - Θύελλα Κατσικά 0-2

Εορδαϊκός - ΦΑΣ Νάουσα 1-0

Βέροια - Δόξα Μασχολουρίου 0-0

Μακεδονικός Σιάτιστας - Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 3-2

4ος όμιλος

Ανθούπολη - Σαρακηνός 0-3

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - ΑΟ Τρίκαλα 1-3

Ερμής Εξοχής - Πιερικός 2-0

Διγενής Νεοχωρίου - Ρήγας Φεραίος 0-3

ΠΟ Ελασσόνας - ΑΕ Καρίτσας 2-0

Ρεπό : Ηρακλής Λάρισας

5ος όμιλος

Ταμυναϊκός - Διαγόρας Αγ. Παρασκευής 0-0

Φωκικός - Κατσαντώνης Αγράφων 4-0

Αστέρας Σταυρού - ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-1

ΑΠΣ Κηφισσός - ΠΑΣ Λαμία 1-2

ΑΟ Θήβα - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-1

Ρεπό : ΑΟ Καρύστου

6ος όμιλος

ΑΕ Λευκίμμης - Παλληξουριακός 1-4

Άρης Φιλιατών - Παναχαϊκή 0-2

ΑΟ Λεβάντε - Παναγρινιακός 0-2

Τηλυκράτης - ΠΑΣ Πρέβεζας 0-1

Ατρόμητος Πατρών - Παναιγιάλειος 1-1

ΟΦ Αγ. Ματθαίου - ΑΟ Πλαταριάς 2-2

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός - ΑΟ Λουτράκι 0-1

Τέλος Άγρας - Παναργειακός 2-2

ΠΑΣ Κόρινθος - Αστέρας Βλαχιώτη 2-1

Ηρακλής Ξυλοκάστρου - Πέλοπας Κιάτου 0-0

Ερμής Κιβερίου - Πανθουριακός 0-2

Αστέρας Αμαλιάδας - ΑΟ Μιλτιάδης 3-1

8ος όμιλος

ΠΑΟ Ρουφ - Απόλλων Σμύρνης 0-3

Ιάλυσος - Απόλλων Καλυθιών 2-0

Ιωνικός - Δόξα Βύρωνος 0-2

Εθνικός - Προοδευτική 0-1

ΑΕΡ Αφάντου - Αιγάλεω 0-1

Αμφιάλη - Διαγόρας Ρόδου 0-2

9ος όμιλος

Αστέρας Μαγούλας - Πανναξιακός 0-1

Αστέρας Βάρης - ΑΟ Νέας Ιωνίας 1-0

Ηλυσιακός - Αχαρναϊκός 2-0

Ηλιούπολη - Εθνικός Αστέρας Καισαριανής 1-1

Σαρωνικός Αναβύσσου - Θύελλα Ραφήνας 1-2

Ρεπό : ΑΕ Μυκόνου

10ος όμιλος

ΑΟ Αγίου Νικολάου - ΑΕ Νεάπολης 2-0

Ρεθυμνιακός - Χανιά 0-1

Πανακρωτηριακός - Εργοτέλης 2-0

ΑΟ Τυμπακίου - Ατσαλένιος 2-3

Πλατανιάς - Χερσόνησος 2-0

Γιούχτας - ΑΟ Επισκοπής 3-0