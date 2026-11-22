Στον 1ο όμιλο, η Δόξα Δράμας πέρασε με 2-0 από την Ξάνθη, ενώ ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού επικράτησε 2-1 της Καβάλας. Στον 2ο όμιλο, ο ΠΑΟΚ Κρηστώνης επιβλήθηκε 3-0 των Ακριτών Συκεών, ενώ σημαντικές νίκες πανηγύρισαν Ηρακλής Θερμαϊκού και Πανεδεσσαϊκός.
Στον 3ο όμιλο, Καστοριά και ΠΑΣ Γιάννινα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ στον 4ο ξεχώρισαν οι εκτός έδρας νίκες των Τρικάλων (3-1) και του Ρήγα Φεραίου (3-0).
Στον 5ο όμιλο, η Λαμία πέρασε από την έδρα του Κηφισσού (2-1), ενώ στον 6ο η Παναχαϊκή επικράτησε 2-0 του Άρη Φιλιατών.
Στον 7ο όμιλο, η Κόρινθος νίκησε 2-1 τον Αστέρα Βλαχιώτη, ενώ στον 8ο ο Απόλλων Σμύρνης επιβλήθηκε 3-0 του ΠΑΟ Ρουφ.
Τέλος, στον 9ο όμιλο ξεχώρισε η νίκη της Θύελλας Ραφήνας στην Ανάβυσσο (2-1), ενώ στον 10ο ο Ατσαλένιος πήρε εντυπωσιακό «διπλό» επί του Τυμπακίου (3-2), με τον Γιούχτα να επικρατεί 3-0 της Επισκοπής.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:
1ος όμιλος
ΠΑΟΠ Ν. Αμισού - Καβάλα 2-1
Ορφέας Ελευθερούπολης - ΑΕ Θράκης 3-0
ΑΟ Ξάνθης - Δόξα Δράμας 0-2
Άρδας Καστανεών - Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου 2-0
Απόλλων Παραλιμνίου - Μέγας Αετός Ορφανού 1-0
2ος όμιλος
Φοίνικας Πολίχνης - Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1
Ακρίτες Συκεών - ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-3
Κιλκισιακός - Πανεδεσσαϊκός 1-3
ΑΕ Πολυκάστρου - Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 0-0
Μακεδονικός - Αστέρας Αγ. Νικολάου 1-0
Ρεπό : ΜΠΑΜ FC
3ος όμιλος
Καστοριά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
ΑΣ Βατολάκκου - Θύελλα Κατσικά 0-2
Εορδαϊκός - ΦΑΣ Νάουσα 1-0
Βέροια - Δόξα Μασχολουρίου 0-0
Μακεδονικός Σιάτιστας - Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 3-2
4ος όμιλος
Ανθούπολη - Σαρακηνός 0-3
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - ΑΟ Τρίκαλα 1-3
Ερμής Εξοχής - Πιερικός 2-0
Διγενής Νεοχωρίου - Ρήγας Φεραίος 0-3
ΠΟ Ελασσόνας - ΑΕ Καρίτσας 2-0
Ρεπό : Ηρακλής Λάρισας
5ος όμιλος
Ταμυναϊκός - Διαγόρας Αγ. Παρασκευής 0-0
Φωκικός - Κατσαντώνης Αγράφων 4-0
Αστέρας Σταυρού - ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-1
ΑΠΣ Κηφισσός - ΠΑΣ Λαμία 1-2
ΑΟ Θήβα - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-1
Ρεπό : ΑΟ Καρύστου
6ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης - Παλληξουριακός 1-4
Άρης Φιλιατών - Παναχαϊκή 0-2
ΑΟ Λεβάντε - Παναγρινιακός 0-2
Τηλυκράτης - ΠΑΣ Πρέβεζας 0-1
Ατρόμητος Πατρών - Παναιγιάλειος 1-1
ΟΦ Αγ. Ματθαίου - ΑΟ Πλαταριάς 2-2
7ος όμιλος
Πανθυρεατικός - ΑΟ Λουτράκι 0-1
Τέλος Άγρας - Παναργειακός 2-2
ΠΑΣ Κόρινθος - Αστέρας Βλαχιώτη 2-1
Ηρακλής Ξυλοκάστρου - Πέλοπας Κιάτου 0-0
Ερμής Κιβερίου - Πανθουριακός 0-2
Αστέρας Αμαλιάδας - ΑΟ Μιλτιάδης 3-1
8ος όμιλος
ΠΑΟ Ρουφ - Απόλλων Σμύρνης 0-3
Ιάλυσος - Απόλλων Καλυθιών 2-0
Ιωνικός - Δόξα Βύρωνος 0-2
Εθνικός - Προοδευτική 0-1
ΑΕΡ Αφάντου - Αιγάλεω 0-1
Αμφιάλη - Διαγόρας Ρόδου 0-2
9ος όμιλος
Αστέρας Μαγούλας - Πανναξιακός 0-1
Αστέρας Βάρης - ΑΟ Νέας Ιωνίας 1-0
Ηλυσιακός - Αχαρναϊκός 2-0
Ηλιούπολη - Εθνικός Αστέρας Καισαριανής 1-1
Σαρωνικός Αναβύσσου - Θύελλα Ραφήνας 1-2
Ρεπό : ΑΕ Μυκόνου
10ος όμιλος
ΑΟ Αγίου Νικολάου - ΑΕ Νεάπολης 2-0
Ρεθυμνιακός - Χανιά 0-1
Πανακρωτηριακός - Εργοτέλης 2-0
ΑΟ Τυμπακίου - Ατσαλένιος 2-3
Πλατανιάς - Χερσόνησος 2-0
Γιούχτας - ΑΟ Επισκοπής 3-0