Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την αγωνιστική εικόνα της Καρδίτσας σημειώνοντας πως παίζει με τον τρόπο που θέλει και ο Ολυμπιακός να παίζει, ενώ στάθηκε και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό πως κερδίσαμε, αλλά θέλω να αποδώσω τα εύσημα στην Καρδίτσα για την αγωνιστική της εικόνα. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερη. Φέτος έχει απόλυτα κατανεμημένους ρόλους και παίζει με τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε κι εμείς: με υπομονή στην επίθεση. Διαθέτει Αμερικανούς που δεν καπηλεύονται την μπάλα για να γράψουν αριθμούς, αλλά θέλουν να παίξουν για τους συμπαίκτες τους. Η εικόνα της δεν είναι καθόλου τυχαία. Φυσικά, και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ο σύλλογος γύρω από την ομάδα αποτελεί παράδειγμα για τις υπόλοιπες ομάδες.

Εμείς πήραμε το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, ανεβάζοντας την έντασή μας στην άμυνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Καρδίτσα να κάνει 11 λάθη στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με τα δύο στο πρώτο. Δεν της επιτρέψαμε να εκτελέσει με την ίδια αποτελεσματικότητα. Κερδίσαμε ένα παιχνίδι που εκτιμούμε ιδιαίτερα, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό υπό τις ιδανικότερες συνθήκες. Είχαμε πολλά παιχνίδια, ενώ γνωρίζαμε από χθες ότι θα χρειαστεί να καταναλώσουμε ενέργεια. Εκτιμούμε πολύ αυτή τη νίκη.

Νομίζω ότι έχει ήδη αποδειχθεί πως το πρωτάθλημα είναι καλύτερο, αλλά για εμάς το καλύτερο είναι να το κερδίζουμε. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Η Καρδίτσα και όλες οι ομάδες δουλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εμείς και ο Παναθηναϊκός έχουμε ξεκινήσει με -2 βαθμούς, είναι δύσκολο για τις ομάδες της EuroLeague. Δεν γνωρίζω πόσο σημαντικό θεωρείται στο μυαλό των παικτών το πλεονέκτημα έδρας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να έχουμε ως ορίζοντα μόνο το παιχνίδι της Τετάρτης και όχι να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στο μέλλον, αν θα έχουμε πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας. Πρέπει να κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι».