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Ο Κόρι Τζόζεφ, που αναδείχθηκε MVP στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας με 75-81, έχοντας 15 πόντους, στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και στην εμπειρία των «ερυθρόλευκων» να διαχειρίζονται τα κλειστά παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Καρδίτσας, επικρατώντας με 75-81 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κόρι Τζόζεφ να αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Ο MVP του αγώνα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των γηπεδούχων και υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπειρίας στα κρίσιμα λεπτά.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV:

Για τη δύσκολη νίκη επί της Καρδίτσας:

«Ήταν μια νίκη για την οποία χρειάστηκε να παλέψουμε πολύ. Η Καρδίτσα είναι μια καλή ομάδα, παίζει με απίστευτη ένταση, οι παίκτες της συνεργάζονται εξαιρετικά και διαθέτει αρκετό ταλέντο. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι. Μας δυσκόλεψαν αρκετά και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια και το αν βοηθούν την ομάδα να αποκτήσει καλύτερο ρυθμό και χημεία:

«Σίγουρα μας βοηθούν. Έχουμε βρεθεί σε πολλά κλειστά παιχνίδια και σε γήπεδα με δυνατή ατμόσφαιρα. Είμαστε έμπειροι παίκτες και γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να παλέψεις και να κερδίσεις ένα παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε και σήμερα».