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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας, στάθηκε στην κόπωση των παικτών του και αναφέρθηκε στην πιθανή επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Καρδίτσας με 81-75, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει πως είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV:

Για τη νίκη επί της Καρδίτσας:

«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.

Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στο Κύπελλο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση. Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».

Για τη διακοπή που ακολουθεί και την ενίσχυση της ομάδας:

«Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες. Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στη Χάποελ:

«Νομίζω πως ναι. Γενικά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είναι έτοιμος».