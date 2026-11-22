Το μεγάλο αγγλικό ντέρμπι έρχεται με μία ξεχωριστή προσφορά στη Superbet! Στο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 1UP υπέρ της Λίβερπουλ φέρνει Πρώιμη Πληρωμή από το ένα γκολ προβάδισμα. Εφόσον οι γηπεδούχοι προηγηθούν οποιαδήποτε στιγμή, το επιλέξιμο στοίχημα στη νίκη τους πληρώνεται ως κερδισμένο, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα!*

Κάποια παιχνίδια έχουν ξεχωριστή θέση στο ποδοσφαιρικό ημερολόγιο. Η αναμονή ξεκινά μέρες πριν, η συζήτηση χωράει παντού και η πρώτη σέντρα βρίσκει τους πάντες μπροστά στην οθόνη. Το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

Δύο φανέλες με τεράστιο βάρος, μία αντιπαλότητα που περνά από γενιά σε γενιά και ένα ενενηντάλεπτο στο οποίο κάθε μονομαχία αποκτά διαφορετική ένταση. Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, να πιέσουν και να δώσουν στον κόσμο τους αφορμές για πανηγυρισμούς. Η Γιουνάιτεντ θέλει να αντέξει στην πίεση, να βρει τις δικές της στιγμές και να φύγει με ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Σε ένα τέτοιο ντέρμπι, το πρώτο γκολ μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα. Η ομάδα που προηγείται αποκτά διαφορετικές επιλογές, εκείνη που κυνηγά το σκορ καλείται να αντιδράσει και οι ισορροπίες δοκιμάζονται σε κάθε επίθεση. Στη Superbet, όμως, ένα προβάδισμα της Λίβερπουλ μπορεί να κρίνει από νωρίς το επιλέξιμο στοίχημα στη νίκη της, χάρη στο 1UP.*

Προηγήθηκε η Λίβερπουλ με ένα γκολ; Πρώιμη Πληρωμή!*

Η προσφορά αφορά τη νίκη της Λίβερπουλ, η οποία προσφέρεται σε απόδοση 1.77.* Εφόσον οι «κόκκινοι» πάρουν προβάδισμα οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης, το επιλέξιμο στοίχημα στον άσο πληρώνεται ως κερδισμένο. Η μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα δεν αλλάζει την πληρωμή, ακόμη κι αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφαρίσει ή ανατρέψει το σκορ.*

Το 1-0, για παράδειγμα, αρκεί για να ενεργοποιήσει το 1UP. Το ίδιο ισχύει αν η Λίβερπουλ βρεθεί πίσω στο σκορ, ισοφαρίσει και στη συνέχεια περάσει μπροστά με 2-1. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει προβάδισμα τουλάχιστον ενός γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.*

Έτσι, μία εύστοχη εκτέλεση, μία κεφαλιά ή μία οργανωμένη επίθεση που καταλήγει στα δίχτυα μπορεί να φέρει μαζί με τον πανηγυρισμό και την Πρώιμη Πληρωμή. Από εκεί και πέρα, το ντέρμπι συνεχίζεται με όλη την ένταση και τις ανατροπές που μπορεί να επιφυλάσσει, ενώ το επιλέξιμο στοίχημα στη νίκη της Λίβερπουλ έχει ήδη κριθεί ως κερδισμένο.*

Η Superbet φέρνει το 1UP στο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας ξεχωριστή σημασία στο προβάδισμα των γηπεδούχων. Με τη νίκη της Λίβερπουλ στο 1.77, ένα γκολ διαφορά υπέρ της κατά τη διάρκεια του αγώνα αρκεί για την Πρώιμη Πληρωμή του επιλέξιμου στοιχήματος.*

Μεγάλο ντέρμπι, μεγάλη ένταση και 1UP* υπέρ της Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» μπροστά στο σκορ; Το επιλέξιμο στοίχημα στον άσο πληρώνεται νωρίτερα στη Superbet!*

SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

SuperSocial* από τη Superbet! Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις; Δείχνεις τις γνώσεις σου στην Super στοιχηματική κοινότητα και ξεχωρίζεις ανάμεσα σε χιλιάδες creators, δελτία και αναλύσεις μπαίνοντας σε Supet Πρόγραμμα Ανταμοιβής! SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

Live Casino*, ΕΔΩ η εμπειρία γίνεται SUPER*

Στο Live Casino της Superbet η αδρεναλίνη χτυπάει ΚΟΚΚΙΝΟ! Έλληνες γκρουπιέρηδες, αγαπημένα παιχνίδια, ασταμάτητη δράση και μία Super εμπειρία γεμάτη ένταση και διασκέδαση! Με Super ανταμοιβές* και μοναδικές εκπλήξεις, κάθε στιγμή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Superbet Live Casino. Η εμπειρία είναι LIVE. Η διασκέδαση είναι SUPER*

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.