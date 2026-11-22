Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Αναντολού Εφές με ηγέτες τους Λόιντ και Σάριτς κατάφερε να περάσει από την έδρα της Τραμπζονσπόρ με 77-70.

Η Αναντολού Εφές αναμετρήθηκε με την Τραμπζονσπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα και πήρε το «διπλό» με 77-70. Έτσι, οι νικητές έχουν ρεκόρ 6-3, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 4-5.

Για την Εφές ο Σάριτς μέτρησε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Λόιντ να προσθέτει 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Μπόστον με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Χαμ να έχει 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η Εφές θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Μπασκόνια (25/11, 21:30) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 34-41, 52-63, 70-77

Τα στατιστικά του αγώνα.