Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» σοβαρεύτηκαν στο φινάλε και δια χειρός Κόρι Τζόσεφ έφυγαν με το διπλό (75-81).

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Καρδίτσα, έπαιξε με την φωτιά, βγάζοντας - όπως ήταν λογικό - κούραση - ωστόσο στο φινάλε σοβαρεύτηκε βρήκε καθοριστικούς πόντους από τον Τζόσεφ και επικράτησε με 75-81.

Οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-1 και συνεχίζουν στο κυνήγι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ, με τον Θεσσαλική ομάδα να πέφτει στο 4-4.

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν αυτός που στο φινάλε έδωσε τις λύσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Καναδός γκαρντ με καθοριστικό τρίποντο κα σουτ μέσης απόστασης έσωσε τους «ερυθρόλευκους» μετρώντας 15 πόντους με 4 ασίστ. Στους 15 πόντους σταμάτησε και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Βεζένκοφ να συμπληρώνει 13 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Νετζήπογλου με 13 πόντους και 2 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο Φράνσις κυριάρχησε μέσα στην ρακέτα με επιβλητικό double-double (21π. 10ρ.), με τον ΜακΡέι να συμπληρώνει 17 πόντους (6/11δ.). Γεμάτη εμφάνιση από τον Τζάκσον με 10 πόντους και 9 ασίστ.

Ανταγωνιστική η Καρδίτσα, προβάδισμα δια χειρός Ουόρντ ο Ολυμπιακός

Με τον Νετζήπογλου στο αρχικό σχήμα και τον Φουρνιέ στο πάγκο μπήκε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση, με τον Ουόρντ να ανοίγει το σκορ και τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ (σ.σ Νετζήπογλου) να διαμορφώνει με γκολ-φάουλ το 0-6. Ο Τέρνερ έδωσε τους πρώτους πόντους στην Καρδίτσα, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 7 σερί πόντους για το πρώτο προβάδισμα των Θεσσαλών (7-6 στο 4’). Οι παίκτες του Παπανικολόπουλου έβγαζαν ενέργεια στο παιχνίδι τους, ο Ουόρντ από πλευράς «ερυθρολεύκων» έφτασε τους 7π. για το 11-11, με τον Ολυμπιακό να μην έχει ρυθμό στην επίθεση του. Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμα τους (+4, 15-11 στο 7’), με τον Φράνσις να κυριαρχεί στην ρακέτα (7π. 3ρ.). Νετζήπογλου και Τζόσεφ έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στους Πειραιώτες (19-22 στο 9’), με τον Ντόντα Χολ να διαμορφώνει το 21-24 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Άνοιξε το rotation ο Μπαρτζώκας, διατήρησε το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακάτεψε την τράπουλα στο δεύτερο δεκάλεπτο, χρησιμοποιώντας τον Εντζάι σε ρόλο σέντερ, με τον Παπανικολάου να σκοράρει από μακριά για το 24-27 στο 12’. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» βρήκε – ξανά – στόχο από μακριά για το +5 (27-32 στο 15’), με τον ΜακΡέι (12π.) να κρατά την Καρδίτσα σε απόσταση αναπνοής (30-32 στο 15’).Ο Γκίκας με τρίποντο έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (33-33 στο 16’), με τον Ολυμπιακό να απαντά με 5-0 σερί για το 33-38 στο 17’. Ο Φουρνιέ βρήκε τους πρώτους του πόντους μέσα από την ρακέτα, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα (39-43 στο 19’), με την Καρδίτσα να μειώνει στο φινάλε του πρώτου μέρους (41-43).

Νωχελικός ο Ολυμπιακός, πήρε τα ηνία η Καρδίτσα

Με γρήγορο 5-0 σερί μπήκε η Καρδίτσα στο δεύτερο μέρος, αποκτώντας εκ νέου το προβάδισμα (46-43), με τον Βεζένκοφ να απαντά με τρίποντο για το 46-46. Οι παίκτες του Παπανικολόπουλου έμοιαζαν να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα που ήθελαν, Πετρόπουλος και Φράνσις έστειλαν την διαφορά στο +5 (53-48 στο 25’), με τους γηπεδούχους να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό (55-48 στο 26’). Ο Νετζήπογλου (13π.) έδωσε λύσεις στον Ολυμπιακό (55-51), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει πέντε σερί πόντους για το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (55-56 στο 28’). Ο ΜακΡέι με 4 προσωπικούς πόντους διαμόρφωσε το 59-56 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με την Καρδίτσα να έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό.

Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα, ο Τζόσεφ έσωσε τον Ολυμπιακό στο τέλος

Με ένα πολύ γρήγορο 4-0 σερί μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (59-60), με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα. Η Καρδίτσα έμεινε χωρίς σκορ για παραπάνω από 2', οι Πειραιώτες ανέβασαν το σερί τους στο 8-0 (+5, 59-64 στο 33'), με τον Φουρνιέ να γράφει το 59-66 στο 34'. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ανεβάσει την πίεση τους στην άμυνα, με τον ΜακΡέι να σπάει το ρόδι για τους Θεσσαλούς από την γραμμή των βολών (60-66 στο 34'). Φράνσις και Τζάκσον μείωσαν σε απόσταση ενός σουτ (64-66 στο 35'), με τον Φουρνιέ να δίνει ξανά τις λύσεις για τον Ολυμπιακό (66-71 στο 36'). Ο Γάλλος άσος μετρούσε 10 πόντος στο δεύτερο μέρος και 15π. συνολικά, ο Τζάκσον μείωσε στο σουτ για το 70-72 στο 38' δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς, με τον Τζόσεφ να σκοράρει καθοριστικό τρίποντο για το 70-75. Ο Πετρόπουλος αστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο, με τον Χολ να σκοράρει για το 70-77 ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Τζάκσον με τρίποντο μείωσε στο -4 (73-77), με τον Τζόσεφ να σκοράρει καθοριστικό καλάθι για το 73-79, με τον Ολυμπιακό να φεύγει με το διπλό από την Καρδίτσα χωρίς να θέλξει με την απόδοση του (75-81).

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης