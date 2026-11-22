Ο Δημήτρης Μοναστηρλής αναδείχθηκε παίκτης του παιχνιδιού από τους φίλους του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ξεχώρισε με τις καίριες αποκρούσεις του.

Ο νεαρός τερματοφύλακας του Δικέφαλου του Βορρά, κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η εξαιρετική του εμφάνιση στο Γ.Καραισκάκης δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους της ομάδας, ψηφίζοντας τον ως τον MVP του παιχνιδιού.

Ο Μοναστηρλής πραγματοποίησε τη πέμπτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα του Δικεφάλου, καταγράφοντας τέσσερις αποκρούσεις. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του και τη πίεση, για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί επαρκώς ακόμη και στα μεγαλύτερα παιχνίδια.

Συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ψήφων με 42,83 % στη ψηφοφορία για το Fans Man Of the Match, κατακτώντας την πρώτη θέση για το βραβείο.

Δεύτερος στην ψηφοφορία βρέθηκε ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Το γκολ της ισοφάρισης και η συνολική του εικόνα στο ντέρμπι ήταν καθοριστικά για την απόσπαση του βαθμού στο Φάληρο. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ζαφείρης, με τον διεθνή μέσο να πραγματοποιεί μια ολοκληρωτική εμφάνιση στο χώρο του κέντρου, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους της ομάδας.

