«Λευκή» ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς για τη Super League K15, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ στο ντέρμπι της κατηγορίας.

Ο Δικέφαλος μετά την διακοπή του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, επέστρεψε στη δράση, ταξιδεύοντας στην Αθήνα να αντιμετωπίσει την Κηφισιά για τη Super League K17.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον σχετικό έλεγχο στο παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες που δεν μετουσίωσε σε γκολ, όπως κι ένα δοκάρι σε κεφαλιά του Παπαγεωργίου.

Με την ισοπαλία αυτή ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος, καθώς βρίσκεται στην 4η θέση με 21 βαθμούς μετά από 9 αγώνες. Πρωτοπόρος η ΑΕΚ με 26 βαθμούς (σε 10 αγώνες), ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 25 βαθμούς (σε 9 αγώνες), ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 23 βαθμούς σε δέκα παιχνίδια.



Την επόμενη αγωνιστική (12η), δεσπόζει το ντέρμπι Δικεφάλων, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή, το πρωί της Κυριακής (29/11).