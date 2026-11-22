Ο Ντουάιτ Χάουαρντ σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς στην πρώτη του θητεία αλλά και για τις ευκαιρίες που είχε να αγωνιστεί μαζί με τον Στεφ Κάρι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «The AM Hoops Show»:

Για την αποχώρηση από τους Λέικερς: «Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά σου. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι καλό, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο ή στην καριέρα σου. Όταν έρχεται η στιγμή να πάρεις μια απόφαση και τα συναισθήματά σου είναι έντονα, δεν μπορείς να δεις τη συνολική εικόνα.

Νομίζω ότι η πρώτη αποχώρησή μου από τους Λέικερς άφησε πικρή γεύση, γιατί, πρώτον, υπήρχε ο Κόμπι Μπράιαντ και ο κόσμος αναρωτιόταν: "Πώς είναι δυνατόν να θέλεις να φύγεις, ενώ παίζεις δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών;".Και δεύτερον, είχαμε να κάνουμε με έναν από τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οργανισμούς στην ιστορία του NBA. Πιστεύω ότι ήταν μια συναισθηματική απόφαση, αντί να κοιτάξω τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που με δελέασε ήταν η ευκαιρία να πάω στο Χιούστον, όπου η φορολογία ήταν χαμηλότερη. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που έπαιξαν ρόλο στην απόφασή μου τότε. Επίσης, είχα την ευκαιρία να προπονηθώ και να δουλέψω με τον Χακίμ Ολάζουον, ενώ προπονητής της ομάδας εκείνη την περίοδο ήταν ο Κέβιν ΜακΧέιλ. Επομένως, το έβλεπα ως μια ευκαιρία να εξελιχθώ ενδεχομένως ως παίκτης».

Για τις ευκαιρίες να παίξει μαζί με τον Στεφ Κάρι: «Οι Μάτζικ ήθελαν να αποκτήσουν τον Στεφ και εγώ είπα όχι. Δεν γνώριζα ότι ο Ουόρντελ Στεφ Κάρι θα γινόταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

Πριν υπογράψω με το Χιούστον, είχα την ευκαιρία να υπογράψω συμβόλαιο. Συναντήθηκα με τους ανθρώπους του Γκόλντεν Στέιτ, συναντήθηκα και με εκείνους του Χιούστον, αλλά τελικά επέλεξα τους Ρόκετς. Οι Ουόριορς θα μπορούσαν να με είχαν αποκτήσει. Θεέ μου! Τι σκεφτόμουν; Φαντάσου ένα pick and roll ανάμεσα σε εμένα και τον Στεφ. Θεέ μου!».