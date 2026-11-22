Πανευτυχής μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων ο Ανέστης Μύθου, μιλάει στη NOVA για την επιστροφή στη δράση με τον ΠΑΟΚ, λίγο πριν το παιχνίδι με την Κηφισιά (19:30).

Ο 19χρονος φορ μίλησε στην κάμερα της NOVA για την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21, το σύστημα με τους δύο φορ, αλλά και το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ ενόψει Κηφισιάς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

Για την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21: «Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με δύο απαιτητικά παιχνίδια. Ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος και θα βρισκόμαστε το καλοκαίρι στο EURO. Η χαρά είναι τεράστια και απερίγραπτη».

Για την ασίστ του στο γκολ της Εθνικής: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει, σημασία έχει να κερδίσει η ομάδα. Σημασία είχε να προκριθούμε, όχι ποιος θα βάλει το γκολ, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα και όποιος βάζει το γκολ η χαρά είναι ίδια για όλους».

Για την κατάσταση του ΠΑΟΚ: «Έχουμε αποκτήσει καλή ψυχολογία, καλή φόρμα και πρέπει να το συνεχίσουμε και στα επόμενα παιχνίδια, παρότι είχαμε το κενό. Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά».

Για το αν άλλαξε κάτι στην ομάδα: «Σίγουρα χρειαστήκαμε τον χρόνο μας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να αποδεικνύουμε στο γήπεδο ποιοι είμαστε, το πώς θέλουμε να παίζουμε, γιατί παίζουμε στον ΠΑΟΚ και πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά πράγματα».

Για τη δυάδα των επιθετικών και όσα μαθαίνει από αυτούς: «Είναι δύο άνθρωποι από τους οποίους μπορώ να μάθω πάρα πολλά για τη θέση που αγωνίζομαι. Το γεγονός ότι παίζουμε με δύο σέντερ φορ μού δίνει περισσότερο κίνητρο, γιατί φαίνεται πως υπάρχει περισσότερος χώρος για εμάς που αγωνιζόμαστε σε αυτή τη θέση και δίπλα σε αυτούς τους δύο νιώθω πολύ καλύτερα με τον καιρό».

Για την Κηφισιά: «Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Οφείλουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

