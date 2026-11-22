Η 5η Άντερλεχτ υποδέχεται την αήττητη εδώ και 7 αγώνες και 10η Λέουβεν για την 12η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Στη LaLiga, ευκαιρία νίκης έχουν δύο μέτριες ομάδες, η 16η Οσασούνα που φιλοξενεί την ουραγό Μάλαγα στο πλαίσιο της 13ης ημέρας.

Σκόραραν και οι δύο αντίπαλοι στις 5 τελευταίες φορές που η Άντερλεχτ φιλοξένησε τη Λέουβεν στο πρωτάθλημα.

Μόνο η Λυών, για το Europa League, έχει φύγει νικήτρια φέτος από τη «Lotto Park», εκεί όπου η Άντερλεχτ του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο κέρδισε τα 3 τελευταία παιχνίδια της σημειώνοντας συνολικά 9 γκολ. Βρήκε δίχτυα στους 4/5 πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Με 20 βαθμούς σε 11 αγωνιστικές προηγείται κατά οκτώ της σημερινής αντιπάλου της. Τιμωρημένος είναι ο Γάλλος αμυντικός Μπιανκονέ. Την Πέμπτη ταξιδεύει στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ στο Europa League. Αήττητη στα 7 τελευταία παιχνίδια της είναι η Λέουβεν, η οποία βρήκε δίχτυα στα 5 πιο πρόσφατα, με πρώτο σκόρερ τον Οπόκου. Στη διάρκεια της διακοπής έμεινε χωρίς προπονητή, καθώς ο Τίμι Σίμονς ανέλαβε την Γκενκ, με τον Τζέι Σόφνερ να κάθεται προσωρινά στον πάγκο. Τιμωρημένος παραμένει ο μέσος Φερστράετε. Στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια δεν έχει νικήσει την Άντερλεχτ, έχει πάρει όμως 7 ισοπαλίες. Η νίκη των γηπεδούχων, οι οποίοι μετρούν 4-1-0 εντός, σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ που εμφανίστηκε στα 5/6 τελευταία με τη Λέουβεν, συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα απόδοση.

Με προπονητή τον Χαγκόμπα Αρασάτε, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο της στις 12 Οκτωβρίου στη θέση του Λουίς Μιγκέλ Ράμις, η Οσασούνα μετράει 1-1-2 στο πρωτάθλημα. Συνολικά έχει 3-3-6, με 12-23 γκολ, ενώ στο «Ελ Σαδάρ» έχει πάρει μόλις δύο νίκες. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο τερματοφύλακας Φερνάντεθ, ομοίως και ο αμυντικός Μπρετόνες. Επέστρεψε από τραυματισμό ο μέσος Αϊμάρ Όροθ, ενώ το βάρος της επίθεσης σηκώνει ο Μπουντίμιρ. Χωρίς νίκη στα 12 φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος η νεοφώτιστη Μάλαγα (0-5-7), η οποία απέχει έξι βαθμούς από την γραμμή παραμονής. Ο Χουανφράν Φούνες, που την ανέβασε μέσω των πλέι οφ, παραμένει στη θέση του, έχοντας γυρίσει τελευταία σε σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ο τεχνικός της Οσασούνα, Αρασάτε, δήλωσε ότι η βαθμολογική θέση της Μάλαγα «ξεγελάει», καθώς κάνει πολλά πράγματα σωστά. Λείπει ο κεντρικός αμυντικός Καλέρο, ενώ τιμωρημένος είναι ο Μαροκινός χαφ Αζνού.

Μία νίκη στα 5 τελευταία ματς πρωταθλήματος έχει η Οσασούνα, η οποία αγωνίζεται υπό πίεση μπροστά στον κόσμο της κόντρα στη μαχητική Μάλαγα. Με το «Χ» να επιστρέφει το ποντάρισμα, το διπλό αξίζει το ρίσκο στις υψηλές τιμές που προσφέρεται.

713. ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΛΕΟΥΒΕΝ 1&G 2,80

715. ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΜΑΛΑΓΑ 2 D

NB 3,10