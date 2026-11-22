Προ ημερών, σελίδα στο Χ υποστήριξε πως ο Σταύρος Πήλιος βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Νέο ρεπορτάζ από την Αλβανία ουσιαστικά διαψεύδει τα σενάρια και τονίζει πως ναι μεν ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ λάμπει στο Champions League αλλά για την ώρα δεν προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το αλβανικό Μέσο Panorama Sport, τα σενάρια που συνέδεαν τον Σταύρο Πήλιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Έλσεϊντ Χισάι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Έρνεστ Μούτσι με τη Ρόμα, δεν έχουν κάποια βάση, με την ιστοσελίδα να τονίζει για τους τρεις διεθνείς:

"Ο Πήλιος λάμπει με την ΑΕΚ. Ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδας, ο οποίος έχει γίνει βασικός και στην Εθνική Αλβανίας. Ωστόσο, μένει να δούμε αν κάποια ομάδα θα προσεγγίσει τον παίκτη για τη μεταγραφή. Μέχρι στιγμής, η προσοχή παραμένει στην ΑΕΚ".

