Η έντονη δυσαρέσκεια του Φρεντ Βασέρ για την ενέργεια του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix του Λας Βέγκας ήταν εμφανής, με τον επικεφαλής της Ferrari να θεωρεί πως ο Μονεγάσκος αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας, προκαλώντας ζημιά τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στην προσπάθεια ολόκληρου του οργανισμού.

Η Ferrari ολοκλήρωσε έναν ακόμη απογοητευτικό αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει την 7η θέση και τον Λεκλέρ να περιορίζεται στη 10η, μετά από ένα περιστατικό μεταξύ των δύο οδηγών της. Στον 38ο γύρο, ο Μονεγάσκος επιχείρησε να προσπεράσει τον teammate του από την εσωτερική στη στροφή 7, όμως η προσπάθεια κατέληξε σε επαφή, με τον Βρετανό να περιστρέφεται. Ο οδηγός της Ferrari τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων, χάνοντας θέσεις στην τελική κατάταξη.

Το συγκεκριμένο συμβάν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασέρ, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε προηγηθεί σαφής εντολή προς τον Λεκλέρ να μην επιχειρήσει προσπέραση. Η δυσαρέσκειά του ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη συζήτηση μετά τα γεγονότα στο Μεξικό, ενώ το θέμα είχε τεθεί εκ νέου στο τραπέζι μετά το Grand Prix της Βραζιλίας.

Ο επικεφαλής της Ferrari δεν έκρυψε την οργή του για την απόφαση του οδηγού του, υποστηρίζοντας πως αγνόησε όσα του είχε μεταφέρει η ομάδα από τον ασύρματο. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη, καθώς προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί το συνολικό συμφέρον της Scuderia και όχι μια προσωπική αγωνιστική επιλογή.

Ο Βασέρ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως οι οδηγίες είχαν δοθεί ξεκάθαρα, με τον Λεκλέρ να γνωρίζει πως δεν έπρεπε να προχωρήσει στην επίθεση απέναντι στον Χάμιλτον. Η επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού, μετά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, έκανε την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή στα μάτια του Γάλλου.

Ο Βασέρ υπογράμμισε επίσης πως η ενέργεια του Λεκλέρ είχε αντίκτυπο σε ολόκληρη την ομάδα, κάνοντας ειδική αναφορά στους περίπου 2.000 εργαζόμενους του Μαρανέλο που καταβάλλουν καθημερινά τεράστια προσπάθεια για να βελτιώσουν την απόδοση της Ferrari.

Όπως ανέφερε, η ομάδα είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο Λας Βέγκας, καθώς ο ρυθμός του μονοθεσίου ήταν ανταγωνιστικός. Ωστόσο, το συμβάν μετέτρεψε μια ευκαιρία σε ακόμη μία χαμένη προσπάθεια, προκαλώντας απογοήτευση σε όσους εργάζονται πίσω από την αγωνιστική προσπάθεια.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Ferrari άφησε να εννοηθεί πως ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες για το περιστατικό, χωρίς να αποκλείσει την επιβολή προστίμου ή άλλων εσωτερικών κυρώσεων. Η ομάδα αναμένεται να εξετάσει ψύχραιμα τα δεδομένα και να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της μετά τον αγώνα.

Στο Μαρανέλο επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η συνεργασία με τον Χάμιλτον είχε δημιουργήσει διαφορετικές προσδοκίες για τη φετινή πορεία. Ο Βασέρ, πάντως, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως κανένας οδηγός δεν βρίσκεται πάνω από τη Ferrari και πως η ομαδική λειτουργία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.