Η δράση για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται, με τις αναμετρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Κυριακής (22/11).

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Στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στο ΟΑΚΑ, στο εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» έτρεξαν ένα αήττητο σερί 13 αγώνων από το ξεκίνημα της σεζόν, μέχρι την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και βάλθηκαν να χτίσουν ένα νέο με οκτώ σερί νίκες, που αποτυπώνει την αντίδραση τους με τον πλέον πειστικό τρόπο.

Γεμάτο ρόστερ, λύσεις σε κάθε θέση και πολυφωνία στην επίθεση είναι χαρακτηριστικά που επιτρέπουν για την ώρα στον Παναθηναϊκό να οδηγεί την κούρσα του τίτλου. Στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό και το +7 από την τρίτη ΑΕΚ. Δεν ήρθε σε καλό timing η διακοπή για το μομέντουμ του «τριφυλλιού», που μπαίνει σε έναν νέο κύκλο απαιτητικών αναμετρήσεων.

Στο 2.10 απόδοση να κατακτήσει την Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός

Τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από τον ΟΦΗ στους πρώτους μήνες της σεζόν; Μάλλον τίποτα. Η ομάδα του Κόντη έχει αλλάξει επίπεδο και πρωταγωνιστεί, αποδεικνύοντας πως το πλάνο της δουλεύει. Πέτυχε σπουδαίες νίκες κόντρα σε ΠΑΟΚ, Παναιτωλικό και Χάποελ Μπερ Σεβά, πριν η κόπωση -πνευματική και ψυχολογική- του στοιχίσει στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Είναι γερά στο κόλπο της 24άδας του Europa League, στην 6η θέση της Stoiximan Super League και μόλις στο -2 από την τετράδα. Στο ΟΑΚΑ, ο ΟΦΗ καλείται για μια ακόμη φορά να ανέβει στη ζυγαριά και να τεστάρει δυνάμεις.

Δεν είναι απλό να κοντράρει κανείς τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που βρίσκεται, έστω κι αν η διακοπή κρύβει εκπλήξεις πολλές φορές. Από την άλλη, ο ΟΦΗ είναι ίσως το πιο σκληρό και επικίνδυνο αουτσάιντερ φέτος στα ματς με τους μεγάλους. Ο άσος δεν έχει αξία τόσο χαμηλά, σε ένα ματς με καλές προϋποθέσεις για ρυθμό και φάσεις στις δύο περιοχές. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Τεττέη & ΟΦΗ Over 12,5 φάουλ σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή. Οι Πειραιώτες τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων, με εννέα συνεχόμενες νίκες και τις ισοπαλίες κόντρα σε Ρεν (εκτός) και ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή. Με τον Αλγουαθίλ στον πάγκο τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά στο σύνολο τους, εντούτοις η βελτίωση στο δημιουργικό/επιθετικό κομμάτι είναι απολύτως αναγκαία για τους ερυθρόλευκους.

Στα όποια προβλήματα του συνόλου, προστέθηκαν και τρία πολύ σημαντικά που αφορούν τους τραυματισμούς των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Τρεις βασικοί στο ροτέισον του άξονα, τους οποίους ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για τους επόμενους δύο τουλάχιστον μήνες... Μεγάλος πονοκέφαλος για τον Αλγουαθίλ, σε μια περίοδο που το πρόγραμμα αγώνων του Ολυμπιακού είναι πολύ βαρύ και με συνεχόμενα ματς εντός κι εκτός συνόρων.

Στο 4.25 απόδοση να κάνει τις περισσότερες νίκες ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League

Ο Ηρακλής βαθμολογικά έχει πάρει λιγότερα από όσα δικαιούται. Λεπτομέρειες του έχουν στοιχίσει αποτελέσματα, όπως συνέβη και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (1-2). Είναι καλά δουλεμένη ομάδα, ξέρει να παίζει σωστά πίσω από την μπάλα και έχει ικανότητα στο επιθετικό τρανζίσιον. Ο πολύπειρος Ματσάρι έχει τον τρόπο με ένα όχι και τόσο πλούσιο ρόστερ, το ζητούμενο ωστόσο είναι η συνέπεια και τα αποτελέσματα στο χορτάρι. Στην 9η θέση με 10 βαθμούς ο Ηρακλής και βασικό στόχο την παραμονή.

Μαζεύτηκαν πολλά τα προβλήματα στον Ολυμπιακό και οι αποδόσεις του άσου δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο Ηρακλής έχει δείξει πως καλά δείγματα κόντρα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoixman.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Κηφισιά στην Τούμπα (19:30). Ο «Δικέφαλος» διανύει μια μεταβατική σεζόν, γεμάτη αντιφάσεις. Η πίεση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, η νέα εποχή θέλει υπομονή και χρόνο, ενώ ο Λίσι παλεύει και με τα προβλήματα τραυματισμών. Ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος στο 1-1 του Φαλήρου με τον Ολυμπιακό, ωστόσο είναι στο -8 από την κορυφή και νιώθει την ανάσα των Άρη και ΟΦΗ που καραδοκούν για την 4η θέση. Κανένα περιθώριο για απώλειες στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

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Η ομάδα του Λέτο είναι για μια ακόμη σεζόν... κακός μπελάς για όλους. Έχασε με απίθανο τρόπο τον βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας επιστρέψει στο ματς από το 0-2. Έβγαλε αντίδραση με δεύτερο σερί «διπλό», επικρατώντας 3-1 του Βόλου. Στην 7η θέση, με απολογισμό 4Ν-2Ι-4Η και γκολ 15-15, πείθει πως το μίνιμουμ που θα πετύχει είναι η άνετη παραμονή της στην κατηγορία. Και πάει δίχως καμία πίεση στην αναμέτρηση της Τούμπας για να κάνει το παιχνίδι της.

Ο ΠΑΟΚ το παλεύει παρά τα προβλήματα του και φαίνονται κάποια σημάδια βελτίωσης. Η Κηφισιά το διασκεδάζει στα μεγάλα ματς και για τον λόγο αυτό είναι πολύ επικίνδυνη. «Ύπουλο» ματς για το φαβορί, με τα pre game δεδομένα να οδηγούν σε ένα up tempo 90λεπτο. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Ραμίρες 4+ αποκρούσεις & ΠΑΟΚ Over 5,5 κόρνερ σε απόδοση 4.45 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις