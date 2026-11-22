Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στο γκραν πρι στο Λας Βέγκας, το οποίο ήταν ο 21ος (από τους 23) αγώνες της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κατάφερε να αποκρούσει την πίεση που δέχθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα από τις δύο Mercedes, οι οποίες «έπεσαν» εκτός βάθρου στους τελευταίους γύρους, και κατέκτησε την τρίτη νίκη του στους δρόμους της Νεβάδα σε τέσσερα χρόνια. Ο Ολλανδός «πιλότος» άφησε πίσω του τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Ο άλλος οδηγός της Mercedes, ο Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε ένατος, την ώρα που ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον ήταν έβδομος. Ο 41 ετών Βρετανός πήρε ποινή δέκα δευτερολέπτων επειδή βγήκε από την πίστα και κέρδισε πλεονέκτημα σε «μονομαχία» του με τον Λάντο Νόρις, ενώ αργότερα είχε επαφή με τον «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ, για την οποία ο Μονεγάσκος τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στους οδηγούς, καθώς μετράει 304 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Χάμιλτον με 267 και οι Ράσελ και Νόρις με 264 βαθμούς έκαστος.

Ο Φερστάπεν εκκίνησε από την "pole position" και τέθηκε επικεφαλής, αλλά, με τις διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων να είναι ελάχιστες, η κατάταξη άλλαζε συνεχώς καθώς εξελίσσονταν μάχες σε όλο το μήκος της πίστας. Ο Ράσελ προσπέρασε αρκετές φορές τη Red Bull, με τον Φερστάπεν να ανακτά την πρωτοπορία λίγες στιγμές αργότερα. Ο Ολλανδός διατήρησε την πρώτη θέση ακόμη και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας, ύστερα από τη σύγκρουση των Σέρχιο Πέρες (Cadillac) και Ραφαέλ Κάμαρα (Haas). Ενώ ο Ιζάκ Ατζάρ με την άλλη Red Bull έχασε έδαφος, λόγω ζημιάς στην εμπρός πτέρυγα του μονοθεσίου του, η μάχη μεταξύ των πρωτοπόρων συνεχίστηκε καθώς ο αγώνας εισερχόταν στο δεύτερο μισό του.

Παρόλο που η πρωτοπορία άλλαξε χέρια αρκετές φορές -με τη συμμετοχή και του Αντονέλι- ο Φερστάπεν κατάφερνε κάθε φορά να την ανακτά. Και ενώ παρέμενε το ερώτημα αν ο Ολλανδός θα μπορούσε να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό μέχρι το τέλος, η απειλή από τη Mercedes εξουδετερώθηκε, όταν ο Ράσελ μπλόκαρε τους τροχούς του και υποχώρησε στην ένατη θέση στους τελευταίους γύρους, ενώ ο Αντονέλι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που τον έριξε στην τέταρτη θέση.

Επόμενος αγώνας στη Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Κατάρ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 29 Νοεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδας).

Η πρώτη δεκάδα του γκραν πρι στο Λας Βέγκας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 27:39.624

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 0.639

3. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 1.529

4. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) + 2.574

5. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 2.927

6. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 7.955

7. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 12.795

8. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) + 12.938

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 13.192

10. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) + 17.554

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 402 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ--

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 304

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 267

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 264

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 264

6. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 250

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 167

8. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 122

9. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 89

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 52

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 38

12. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 35

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 23

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 14

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 14

16. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 11

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 7

18. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 7

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 5

20. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Racing Bulls) 1

21. Ρίο Χιρακάουα (Ιαπωνία/Haas) 1

22. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

23. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

24. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

25. Ραφαέλ Κάμαρα (Βραζιλία/Haas) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 666 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

2. Ferrari 517

3. Red Bull-Red Bull Ford 440

4. McLaren-Mercedes 431

5. Racing Bulls-Red Bull Ford 114

6. Alpine-Mercedes 87

7. Haas-Ferrari 31

8. Audi 28

9. Williams-Mercedes 16

10. Aston Martin-Honda 7

11. Cadillac-Ferrari 0