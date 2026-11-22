Η νίκη της Παρί με 3-2 απέναντι στη Νις συνοδεύτηκε από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, καθώς ο Ντεζιρέ Ντουέ αποχώρησε με σοβαρό πρόβλημα στο δεξί γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις των Παριζιάνων.

Ο 21χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος, όταν σε μια προσπάθεια που έκανε στον αγωνιστικό χώρο το γόνατό του γύρισε με αφύσικο τρόπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος υποφέροντας από έντονους πόνους. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς υπάρχει υποψία για ρήξη πρόσθιου χιαστού, με την οριστική διάγνωση να αναμένεται μετά τη μαγνητική τομογραφία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Παρί έχει ήδη βιώσει ανάλογο πλήγμα, καθώς στις 20 Οκτωβρίου είχε χάσει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια με τον ίδιο τραυματισμό. Ο Ντουέ, πάντως, είχε καταγράψει μέχρι τώρα μια γεμάτη παρουσία στη φετινή χρονιά, μετρώντας έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.