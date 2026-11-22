Γεμάτο το σημερινό (22/11) πρόγραμμα της Stoiximan Super League, με πέντε αναμετρήσεις σε ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη, Τούμπα, Λιβαδειά και Αγρίνιο, για την 11η αγωνιστική.

Γεμάτο το σημερινό (22/11) πρόγραμμα της Stoiximan Super League, με πέντε αναμετρήσεις σε ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη, Τούμπα, Λιβαδειά και Αγρίνιο, για την 11η αγωνιστική.

Το διπλό της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας (0-1) στη Νεάπολη άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής και η συνέχεια δίνεται σήμερα, με πέντε αναμετρήσεις για... όλα τα γούστα.

Το πρόγραμμα ανοίξει στη Λιβαδειά, με μία εξόχως σημαντική αναμέτρηση στην ουρά της βαθμολογίας, καθώς οι ισόβαθμοι Λεβαδειακός και Ατρόμητος (16:00, Novasports Prime) θέλουν πάση θυσία το τρίποντο για να ανασάνουν και να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις.

Επίσης πολύ κομβική και η αναμέτρηση που ακολουθεί στο Αγρίνιο (17:30, Magenta Sport 2) ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Βόλο. Ντεμπούτο για τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο των γηπεδούχων, με την πλάτη στον τοίχο οι Θεσσαλοί που παραμένουν η μοναδική ομάδα δίχως νίκη, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στα... ψηλά στρώματα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός (17:30, ΣΚΑΪ) θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πριν τη διακοπή, ψάχνοντας την ένατη διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Πράσινοι θέλουν επίσης να διατηρήσουν και το -τουλάχιστον- +4 από τους διώκτες τους, ωστόσο δεν θα έχουν καθόλου βατή αποστολή απέναντι στον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ο οποίος δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο για κανέναν, έχοντας κερδίσει φέτος Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Στις 19:00 (Magenta Sport 1) o Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο Καραϊσκάκη, χωρίς κανένα περιθώριο... λάθος. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, αφού μέσα σε λίγες μέρες έχασε τρεις βασικούς παίκτες στον άξονα, τους Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο και μάλιστα για αρκετό διάστημα. O Γηραιός έρχεται από μία σκληρή ήττα στις καθυστερήσεις από τον Παναθηναϊκό, ενώ αγνοεί τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές.

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Κηφισιά (19:30, Novasports 1), σε ένα απόλυτα must win παιχνίδι. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να χτίσουν στο καλό μομέντουμ προ διακοπής, κόντρα σε έναν αντίπαλο όμως που αποτελεί μία από τις πλέον ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν, ενώ και οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν αρκετά και σημαντικά προβλήματα.