Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Κυριακή αρχίζει νωρίς και έχει ποδόσφαιρο! Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea στις 12:30, Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός και Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς στις 15:00 συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας στη Superbet League 2. Στη Superbet, οι τρεις αναμετρήσεις συνοδεύονται από διαθέσιμες αποδόσεις, αγορές και επιλογές Bet Builder!

Από την Καρδίτσα μέχρι τη Ζάκυνθο, η μάχη για τους βαθμούς συνεχίζεται. Έδρες που θέλουν να δώσουν τον τόνο, φιλοξενούμενοι που αναζητούν το διπλό και ομάδες που καλούνται να μετατρέψουν την προσπάθεια σε αποτέλεσμα.

Η πρώτη σέντρα γίνεται στις 12:30, με την Αναγέννηση Καρδίτσας να υποδέχεται την Athens Kallithea. Στις 15:00, η δράση συνεχίζεται με δύο παράλληλες αναμετρήσεις που συμπληρώνουν το κυριακάτικο πρόγραμμα.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea : Μεσημεριανή μάχη με λεπτές ισορροπίες!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 12:30

Η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται την Athens Kallithea, ανοίγοντας το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να κερδίσουν τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Απέναντί τους, η Athens Kallithea αναζητά ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, με τη σωστή διαχείριση της κατοχής και την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια να αποτελούν βασικά ζητούμενα.

Η αναμέτρηση αποτυπώνεται αμφίρροπη στις αποδόσεις της Superbet, με τους φιλοξενούμενους να έχουν το προβάδισμα:

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός: Τα «λιοντάρια» με στόχο το διπλό στο νησί!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 15:00

Η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό, σε μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί στις αποδόσεις.

Ο Πανσερραϊκός θέλει να πάρει την πρωτοβουλία και να επιβεβαιώσει το προβάδισμά του μέσα στο γήπεδο. Η υπομονή στην ανάπτυξη και οι σωστές επιλογές κοντά στην αντίπαλη περιοχή μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του.

Η Ζάκυνθος καλείται να διατηρήσει την αμυντική της συνοχή και να εκμεταλλευτεί τις δικές της επιθετικές στιγμές, διεκδικώντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της.

Στις αποδόσεις του Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός:

Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς: Ερυθρόλευκη έδρα, πρόκληση για τους φιλοξενούμενους!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 15:00

Ο Ολυμπιακός Β υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τους τρεις βαθμούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν ένταση στο παιχνίδι τους και να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις για γκολ. Ο Απόλλων Καλαμαριάς αναζητά τις απαντήσεις του, με συγκέντρωση στην άμυνα και γρήγορες αποφάσεις όταν κερδίζει την μπάλα.

Οι στατικές φάσεις και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός Β έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις της Superbet:

Η κυριακάτικη δράση της Superbet League 2 στη Superbet !

Το πρόγραμμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου:

SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

SuperSocial* από τη Superbet! Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις; Δείχνεις τις γνώσεις σου στην Super στοιχηματική κοινότητα και ξεχωρίζεις ανάμεσα σε χιλιάδες creators, δελτία και αναλύσεις μπαίνοντας σε Supet Πρόγραμμα Ανταμοιβής! SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

Live Casino*, ΕΔΩ η εμπειρία γίνεται SUPER*

Στο Live Casino της Superbet η αδρεναλίνη χτυπάει ΚΟΚΚΙΝΟ! Έλληνες γκρουπιέρηδες, αγαπημένα παιχνίδια, ασταμάτητη δράση και μία Super εμπειρία γεμάτη ένταση και διασκέδαση! Με Super ανταμοιβές* και μοναδικές εκπλήξεις, κάθε στιγμή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Superbet Live Casino. Η εμπειρία είναι LIVE. Η διασκέδαση είναι SUPER*

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.